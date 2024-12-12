Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι στην ορκωμοσία του

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε από τις αρχές του Νοεμβρίου τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να παραβρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του, την 20ή Ιανουαρίου 2025, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News χθες Τετάρτη, επικαλούμενο «πολλαπλές» πηγές του, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Το δίκτυο πρόσθεσε πως δεν είναι σαφές αν ο κ. Σι αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα είναι παρών στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

