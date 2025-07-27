Ιράκ: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και παραστρατιωτικών

Μάχη ξέσπασε σήμερα μεταξύ αστυνομικών και μαχητών μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που περιλαμβάνει και ένοπλες ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας αστυνομικός και να συλληφθούν 14 μαχητές, ανακοίνωσαν οι αρχές του Ιράκ.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη συνοικία Καρχ της Βαγδάτης, όταν μια ομάδα μαχητών των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) εισέβαλε σε ένα κτίριο του υπουργείου Γεωργίας, την ώρα που γινόταν η ορκωμοσία του νέου διευθυντή του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι PMF, που στα αραβικά αποκαλούνται Χασντ-αλ-Σάαμπι, είναι μια οργάνωση στην οποία μετέχουν κυρίως σιιτικές παραστρατιωτικές ομάδες, η οποία έχει ενταχθεί επισήμως στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ. Στις τάξεις της περιλαμβάνει και ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι μαχητές των PMF εισέβαλαν στο κτίριο, προκαλώντας πανικό στους υπαλλήλους, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και τρεις εργαζόμενοι είπαν ότι οι μαχητές ήθελαν να σταματήσουν την αντικατάσταση του πρώην διευθυντή του υπουργείου.

Στην ανακοίνωση της Διοίκησης Κοινών Επιχειρήσεων, που υπάγεται στον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, επιβεβαιώνεται ότι οι συλληφθέντες είναι μέλη των PMF και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, σύμφωνα με αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές.

Ο Σουντάνι διέταξε τη σύσταση μιας επιτροπής που θα διερευνήσει το συμβάν.

Οι συλληφθέντες ανήκουν στις «ταξιαρχίες 45 και 46» των PMF, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Και οι δύο αυτές ταξιαρχίες συνδέονται με την Κατάιμπ Χεζμπολάχ, μια ένοπλη οργάνωση του Ιράκ που στηρίζεται από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

