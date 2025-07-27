Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Astronomer, της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού παραιτήθηκαν μετά την παγίωση ενός viral video όπου αγκαλιάζονται σε συναυλία των Coldplay, δημοσίευσε τώρα ένα ευφάνταστο promo βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων με την Gwyneth Paltrow ως προσωρινή εκπρόσωπο της εταιρείας.

Σε ένα σύντομο κλιπ που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Astronomer στο X, η χολιγουντιανή σταρ – η οποία υπήρξε σύζυγος του frontman των Coldplay, Chris Martin, για περισσότερα από 10 χρόνια – αναλαμβάνει να απαντήσει τις πιο συχνές ερωτήσεις προς την εταιρεία το τελευταίο διάστημα.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

«Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για την Astronomer. Γεια σας, είμαι η Γκουίνεθ Πάλτροου. Έχω προσληφθεί, για ένα πολύ σύντομο διάστημα, για να μιλήσω εκ μέρους των 300+ εργαζομένων της Astronomer», λέει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο βίντεο και συνεχίζει, αναφερόμενη στις ερωτήσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα η εταιρεία:

«Η Astronomer έχει δεχτεί πολλές ερωτήσεις τις τελευταίες μέρες. Και μου ζήτησαν να απαντήσω στις πιο συχνές. Ναι, η Astronomer είναι το καλύτερο μέρος για να τρέξετε το Apache Airflow», είπε, όσο στην οθόνη εμφανίζεται κείμενο: «OMG what the actual f.» Μας ενθουσιάζει που τόσος κόσμος δείχνει νέο ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση δεδομένων. Όσο για τις άλλες ερωτήσεις που λάβαμε -ναι! Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για το συνέδριό μας Beyond Analytics τον Σεπτέμβριο. Τώρα επιστρέφουμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα: να προσφέρουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στους πελάτες μας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Astronomer» συνέχισε η ηθοποιός.

Το κλιπ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 27 εκατομμύρια προβολές.

Ο Jordan Greenaway, CEO της PR εταιρείας Profile, το χαρακτήρισε “πολύ έξυπνο βίντεο”. Όπως εξήγησε, “όλοι έχουν ακούσει για αυτό το σκάνδαλο, όλοι έχουν δει το βίντεο. Αν ρώταγες όμως τυχαία κάποιον ποιος είναι ο CEO της Astronomer, θα έλεγε ‘ο τύπος στο βίντεο με τους Coldplay’, αλλά αν τον ρώταγες τι ακριβώς κάνει η εταιρεία, ίσως να έλεγαν ‘κάποια tech εταιρεία’”.

Κατά την άποψή του, η απόφαση της Astronomer να “την κάνει viral” πιθανώς δεν θα βλάψει την εταιρεία, καθώς το σκάνδαλο δεν πλήττει την ποιότητα του προϊόντος της. Η στρατηγική ήταν να δημιουργηθεί brand awareness έτσι ώστε η εταιρεία να μην ταυτίζεται αποκλειστικά με το πιθανό PR ατόπημα.

Ο Greenaway τόνισε ότι:

«Δεν προσπαθούν να αποφύγουν το θέμα. Μπήκαν κατευθείαν σε αυτό. Αυτό πολλές φορές αποδεικνύεται σωστή στρατηγική, όταν η κρίση είναι τόσο μεγάλη και γνωστή που δεν μπορείς εύκολα να τη σκεπάσεις».

Ανέφερε επίσης πως – σε αντίθεση με ένα προϊόν που θίγεται στο ποιοτικό του μέρος – η Astronomer προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων. Το χιούμορ έτσι εστιάζει στο λάθος του CEO, που παραιτήθηκε, και όχι σε τεχνικό πρόβλημα.

