Η Σλοβακία θέσπισε όριο ταχύτητας για τους... πεζούς

Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας ενέκρινε μια αμφιλεγόμενη τροπολογία για την κυκλοφορία, που ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών τα… 6 χιλιόμετρα την ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες ηλεκτρονικών πατινιών, οι οποίοι κυκλοφορούν στα πεζοδρόμιο, και έχει ως στόχο την αποφυγή των συγκρούσεων.

«Ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με πατίνια», δήλωσε ο συγγραφέας της τροπολογίας, Ľubomír Vážny, μέλος του αριστερού-λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Αν και ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα εφαρμόζεται.

Η μέση ταχύτητα που περπατά κάποιος είναι 4 και 5 χλμ/ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το British Heart Foundation μια ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται μέτρια για κάποιον που είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Η αντιπολίτευση επέκρινε την τροπολογία ενώ και το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε ότι θα ήταν καλύτερο να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια στα πεζοδρόμια, παρά να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας.

Ο Martin Pekár του αντιπολιτευόμενου φιλελεύθερου κόμματος «Προοδευτική Σλοβακία» δήλωσε ότι οι πεζοί κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα, όχι από τους ποδηλάτες ή τα πατίνια, και ότι η τροπολογία αυτή τιμωρεί τις βιώσιμες μεταφορές.

«Αν θέλουμε λιγότερες συγκρούσεις, χρειαζόμαστε πιο ασφαλείς ποδηλατοδρόμους, όχι παράλογα όρια που είναι φυσικά αδύνατο να τηρηθούν», δήλωσε ο Pekár. «Με την αναφερόμενη ταχύτητα, ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του», πρόσθεσε.

Όπως γράφει το Politico, η τροπολογία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν φάνε πρόστιμο επειδή θα τρέξουν να προλάβουν το λεωφορείο…



