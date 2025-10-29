Ψηφίστηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο ο διπλασιασμός του φόρου στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, διακινδυνεύοντας έτσι την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό απειλεί να ανταποδώσει το μέτρο με εμπορικούς δασμούς, σημειώνει το Bloomberg.

Η κάτω βουλή της Γαλλίας ενέκρινε αργά την Τρίτη μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, η οποία ενδέχεται να αυξήσει τον φόρο επί των ψηφιακών εσόδων εταιρειών όπως η Amazon, η Alphabet (ιδιοκτήτρια της Google) και η Meta Platforms (ιδιοκτήτρια του Facebook) από 3% σε 6%.

Η αλλαγή είναι πιο ήπια από μια άλλη πρόταση για αύξηση του συντελεστή στο 15%, αλλά θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αύξηση του φόρου.

Οι Ρεπουμπλικανοί των ΗΠΑ έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μια αύξηση στο 15% θα αποτελούσε «αδικαιολόγητη επίθεση» στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και θα άφηνε «στο Κογκρέσο και στην κυβέρνηση Τραμπ λίγες επιλογές εκτός από την ανάληψη επιθετικών αντιποίνων».

Η τροπολογία αφορά ένα μέρος του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί πιθανώς τον επόμενο μήνα ή τον Δεκέμβριο και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει τελικά νόμος. Η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και έχει δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει συνταγματικά μέσα για να παρακάμψει τις ψηφοφορίες.

Η γαλλική κυβέρνηση είναι επιφυλακτική σχετικά με την κίνηση αυτή και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το κοινοβούλιο, ακόμη και αν η προτεινόμενη τροπολογία για το ποσοστό 6% προήλθε από βουλευτές του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Λαμβάνω υπόψη την επιθυμία του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τη φορολογία των ψηφιακών κολοσσών», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάντ Λεσκούρ. «Πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή, ιδίως όσον αφορά την αύξηση των ορίων, και στο οποίο πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω διεθνούς διαλόγου».

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση για να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη. Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απειλούν να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί τις επόμενες εβδομάδες, εάν δεν υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στους φόρους των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσιότερων ατόμων.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση προσπάθησε να κατευνάσει τους βουλευτές και να ενισχύσει τα έσοδα με μια αναθεώρηση για την αύξηση των αρχικών της σχεδίων για τους συντελεστές του φόρου των εταιρειών.

Μια άλλη τροπολογία που προτάθηκε από την ακροαριστερή αντιπολίτευση και εγκρίθηκε αργά την Τρίτη θα δημιουργούσε έναν καθολικό φόρο για τις πολυεθνικές εταιρείες ανάλογα με τη δραστηριότητά τους στη Γαλλία. Ο Λεσκούρ δήλωσε ότι το μέτρο θα ήταν «ανεφάρμοστο», καθώς πιθανότατα παραβιάζει 125 διμερείς φορολογικές συμβάσεις στις οποίες έχει δεσμευτεί η Γαλλία.

Η Γαλλία ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (DST) το 2019, ο οποίος πλήττει τα έσοδα των παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας. Την εποχή εκείνη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο φόρος αυτός εισήγαγε αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών και απείλησε με αντίποινα, επιβάλλοντας δασμούς σε εμβληματικά γαλλικά προϊόντα, όπως τυρί, αφρώδη οίνο και τσάντες.

Τελικά, οι δύο πλευρές διαπραγματεύτηκαν μια ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία θα αποσύρει τον DST μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι παγκόσμιοι κανόνες για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών ψηφιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τους κανόνες αυτούς δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Οι βουλευτές που πρότειναν τον διπλασιασμό του συντελεστή από 3% σε 6% δήλωσαν ότι τα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ (814 εκατομμύρια δολάρια) που κερδίζει η Γαλλία ετησίως από τον φόρο εξακολουθούν να είναι «δυσανάλογα» με τα κέρδη που πραγματοποιούν στη Γαλλία οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η τροπολογία αλλάζει επίσης το όριο για τις εταιρείες που υπόκεινται στον φόρο, σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ παγκόσμιων εσόδων από 750 εκατομμύρια ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

