Η Σλοβακία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο κίνησης για ξένους οδηγούς, ή να περιορίσει τον ανεφοδιασμό τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του «τουρισμού καυσίμων».

Ο Φίτσο ανέφερε ότι εκπρόσωποι του διυλιστηρίου Slovnaft, το οποίο ανήκει στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL, ενημέρωσαν την κυβέρνηση πως σε ορισμένες βόρειες περιοχές κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου στη σλοβακική πλευρά έχουν οδηγήσει σε αυξημένες αγορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπε, «τα πρατήρια καυσίμων κυριολεκτικά άδειασαν».

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για ενδεχόμενη άνοδο των τιμών καυσίμων που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Ουγγαρία έχει επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ενώ το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Πολωνίας, Orlen, έχει μειώσει τα περιθώρια κέρδους του για να περιορίσει τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Η Σλοβακία μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει αντίστοιχα μέτρα, βασιζόμενη στην αυτορρύθμιση της αγοράς, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιορισμούς στις ποσότητες.

Ο Φίτσο δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί τιμές συγκρίσιμες με τις περισσότερες γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία, αλλά χαμηλότερες από εκείνες της Αυστρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.