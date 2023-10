Η σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα στη συζήτηση Σούνακ - Χέρτζογκ στο Ισραήλ

Στη σημασία της «επείγουσας ανθρωπιστικής υποστήριξης των απλών Παλαιστινίων» συμφώνησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κατά την πρωινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Σούνακ χαιρέτισε τη χθεσινή ανακοίνωση ότι το Ισραήλ δε θα σταματούσε την ανθρωπιστική βοήθεια από το να περάσει προς τη Λωρίδα της Γάζας.

«Εξέφρασε την ειλικρινή ελπίδα ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην παράδοση κρίσιμων τροφικών, νερού και φαρμάκων», ανέφερε ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη να αποτραπεί η εξάπλωση της σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή.

I’ve just met President @Isaac_Herzog and conveyed my gratitude for the support provided to British nationals caught up in the terror attacks.



Together we agreed on the importance of getting urgent humanitarian support to ordinary Palestinians in Gaza who are also suffering. pic.twitter.com/SouO8wRj4o