Η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάχθηκαν και επίσημα στη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία κατάργησαν τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα και έγιναν πλήρη μέλη της ζώνης ελεύθερων ταξιδιών Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη, μπαίνοντας επίσημα σε ένα μπλοκ χωρών των οποίων οι κάτοικοι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς έλεγχο διαβατηρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σε ένα πέρασμα κοντά στη βουλγαρική συνοριακή πόλη Ruse λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς οι υπουργοί Εσωτερικών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ύψωσαν συμβολικά ένα φράγμα στη γέφυρα φιλίας που εκτείνεται στον ποταμό Δούναβη. Η διάβαση αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης για το διεθνές εμπόριο.

Οι έλεγχοι για τα ταξίδια αεροπορικώς και δια θαλάσσης από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία καταργήθηκαν τον Μάρτιο του 2024, αλλά οι χερσαίοι έλεγχοι συνεχίστηκαν έως ότου η Αυστρία απέσυρε τον περασμένο μήνα το βέτο που διατηρούσε με την αιτιολογία ότι χρειάζονται περισσότερα για να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση.

Οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου καταργήθηκαν για πρώτη φορά το 1985. Η ζώνη Σένγκεν καλύπτει πλέον 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος δεν είναι μέλη της ζώνης Σένγκεν.

Πηγή: skai.gr

