Κατάσχεση αριθμού αυτοσχέδιων βομβών-ρεκόρ στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) έκλεισε τη χρονιά με τον εντοπισμό 150 και πλέον αυτοσχέδιων βομβών σε αγρόκτημα στη Βιρτζίνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη κατάσχεση του είδους στα χρονικά, κατά τη δικογραφία.

Όταν επενέβησαν, έπειτα από καταγγελία θορυβημένου περίοικου, οι αστυνομικοί βρήκαν τις βόμβες ψάχνοντας το σπίτι του Μπραντ Σπάφορντ, παντρεμένου, πατέρα δυο μικρών παιδιών, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν σε δικαστήριο προχθές Δευτέρα και στα οποία αναφέρθηκαν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Τρίτη.

Αυτοσχέδιες βόμβες βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης σε υπνοδωμάτιο, όπως και σε καταψύκτη πλάι σε τρόφιμα, με ετικέτα «μην αγγίζετε».

Ο ύποπτος, που δούλευε σε εργοστάσιο, χρησιμοποιούσε φωτογραφίες του προέδρου Τζο Μπάιντεν για να εκπαιδεύεται στη σκοποβολή κι έχει δηλώσει πως υποστηρίζει τις δολοφονίες ως μέθοδο πολιτικής δράσης, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Οι ερευνητές βρήκαν εξάλλου σημειωματάριο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ιδίως χειροβομβίδων.

Ο περίοικος είπε σε πράκτορες του FBI πως ο Μπραντ Σπάφορντ συζητούσε το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει στο σπίτι του «πυργίσκο 360 μοιρών για πολυβόλο διαμετρήματος 50 χιλιοστών στην οροφή».

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή —δεν διέθετε άδεια για τουφέκι— και αναμένεται επίσης να του απαγγελθούν κατηγορίες για κατοχή εκρηκτικών, που επισύρουν ποινή 10 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Με έγγραφό τους που υποβλήθηκε χθες στο δικαστήριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Σπάφορντ ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, παρουσιάζοντάς τον ως «σκληρά εργαζόμενο», «καλό πατέρα», ο οποίος «έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

