Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Μπουρέιτζ και στην πόλη της Τζαμπάλια στο κέντρο και στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 17 Παλαιστινίους, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής ωστόσο καταχώριση στο X του αραβόφωνου εκπροσώπου τους που προειδοποιούσε νωρίτερα τους κατοίκους του αλ-Μπουρέιτζ να εκκενώσουν την περιοχή καθώς επίκειτο πλήγμα εναντίον μαχητών που εκτόξευαν από εκεί ρουκέτες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης στη διάρκεια της νύκτας ότι σκότωσε τον Αμπντ αλ-Χάντι Σαμπάχ, ένα μαχητή της Χαμάς που ηγήθηκε της διείσδυσης ενόπλων της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Κιμπούτς Νιρ Οζ στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Η οδηγία να εκκενωθεί ο καταυλισμός αλ-Μπουρέιτζ προκάλεσε νέο κύμα εκτοπισθέντων, αν και δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσους ανθρώπους αφορούσε.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας, περισσότερες από 1.500 σκηνές εκτοπισμένων σε όλη τη Γάζα πλημμύρισαν τις δύο τελευταίες ημέρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα άνθρωποι να μείνουν εκτεθειμένοι στο κρύο και να χάσουν τα υπάρχοντά τους.

Μεγάλο μέρος της περιοχής γύρω από τις πόλεις Μπέιτ Χανούν, Τζαμπάλια και Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας έχει εκκαθαρισθεί και ισοπεδωθεί, τροφοδοτώντας εικασίες ότι το Ισραήλ σκοπεύει να κρατήσει την περιοχή ως κλειστή ζώνη ασφαλείας μετά το τέλος των μαχών στη Γάζα.

Το WAFA μετέδωσε ότι ο στρατός ανατίναξε συγκροτήματα κατοικιών στη Μπέιτ Λαχίγια και μέσα και γύρω από την Τζαμπάλια, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν τμήματα της Πόλης της Γάζας και του καταυλισμού αλ-Μπουρέιτζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

