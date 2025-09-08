Η ρωσική Rosatom προετοιμάζεται για έκδοση ομολόγων σε γουάν στην Κίνα

Η ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom προετοιμάζεται για την έκδοση ομολόγων σε γουάν στην Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση από την Rosatom έρχεται μετά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία ζήτησε κοινή χρηματοοικονομική υποδομή για τις χώρες του «Παγκόσμιου Νότου».

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, δήλωσε στο περιθώριο της τετραήμερης επίσκεψης ότι ο ρωσικός γίγαντας ήταν έτοιμος να βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εγκατεστημένη πυρηνική ισχύ.

Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει στην κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών αντιδραστήρων στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερις, ενώ η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Η βασική μονάδα παραγωγής ενέργειας της Rosatom, Atomenergoprom, δήλωσε τον Απρίλιο ότι έλαβε αξιολόγηση «AAA» με την εκτίμηση να είναι «σταθερή» από τον κινεζικό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Dagong Global.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας άλλος κινεζικός οίκος αξιολόγησης, ο CSCI Pengyuan απέδωσε την Παρασκευή την υψηλότερη βαθμολογία AAA στον ρωσικό γίγαντα πετρελαίου και φυσικού αερίου Gazprom, ο οποίος βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για οποιαδήποτε έκδοση χρέους στην εγχώρια αγορά ομολόγων της Κίνας.

Η πρόσβαση στην αγορά ομολόγων της Κίνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, θα ήταν ένα πλεονέκτημα για τις ρωσικές εταιρείες που έχουν αποκοπεί από τη δυτική χρηματοδότηση λόγω κυρώσεων.

Η αξιολόγηση «AAA» για την Gazprom ήρθε λίγες μέρες αφότου η Ρωσία και η Κίνα έδωσαν τις εγκρίσεις τους για τον αγωγό «Δύναμη της Σιβηρίας 2», ένα τεράστιο έργο φυσικού αερίου που συνδέει τις δύο χώρες καθώς επιδιώκουν να μειώσουν την οικονομική τους εξάρτηση από τη Δύση.

