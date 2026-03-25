Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας ως «προετοιμασία για πόλεμο»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας ισοδυναμούν με «ανοιχτή προετοιμασία για πόλεμο».

Η Ουάσινγκτον και η Σεούλ ξεκίνησαν τις ετήσιες μεγάλης κλίμακας ασκήσεις τους στη Νότια Κορέα στα μέσα Μαρτίου, τονίζοντας ότι έχουν αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη δοκιμή της ετοιμότητας απέναντι σε πιθανές στρατιωτικές απειλές από τη Βόρεια Κορέα.

«Επισήμως, οι ασκήσεις περιγράφηκαν ως αμυντικές, αλλά αν κρίνει κανείς από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά τους και τον εξοπλισμό που αναπτύχθηκε, αυτοί οι ελιγμοί δεν είναι τίποτα λιγότερο από ανοιχτή προετοιμασία για πόλεμο», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

