Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσουν εκεχειρία μεταξύ της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και του Ισραήλ εντός 36 ωρών βάσει των υφιστάμενων σχεδίων, δήλωσαν τη Δευτέρα τέσσερις ανώτερες λιβανικές πηγές.

Νωρίτερα, η παναραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat ανέφερε ότι ο Μπάιντεν και ο Μακρόν θα κηρύξουν εκεχειρία 60 ημερών την Τρίτη.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον αρνήθηκαν να απαντήσουν όταν ρωτήθηκαν για μια πιθανή ανακοίνωση την Τρίτη.

Από την πλευρά της η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με (...) τους Αμερικανούς εταίρους μας προς αυτή την κατεύθυνση (...) ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η δήλωση.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε να αποφασίσει την αποδοχή της συμφωνίας.

Οι πιθανοί όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που διεξάγονταν το προηγούμενο διάστημα, η συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής:

1)Κατάπαυση πυρός για διάστημα δύο μηνών

2)Αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος που έχουν εισχωρήσει στον Λίβανο.

3)Παράλληλα θα επανέλθουν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις του λιβανέζικου στρατού, οι οποίες, μαζί με δυνάμεις της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, θα περιπολούν ώστε να μην ανακάμψει η Χεζμπολάχ.

4)Θα συσταθεί διεθνής επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ψηφίστηκε το 2006 για τον τερματισμό ενός μηνιαίου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.

