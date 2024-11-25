Στον απόηχο της εξελισσόμενης δίκης για τους βιασμούς στη γαλλική πόλη Μαζάν, όπου επί σειρά ετών 50 άντρες, οι οποίοι είναι πλέον κατηγορούμενοι, βίαζαν την εβδομηνταενάχρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό, την οποία προηγουμένως ο σύζυγος της Ντομινίκ Πελικό είχε φροντίσει να ναρκώσει, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσες γυναίκες εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα ανάλογων πρακτικών, να προμηθεύονται - κατόπιν ιατρικής συνταγής - ένα σχετικό τεστ ελέγχου.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από τη γαλλική κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνοντας ότι η δίκη της Μαζάν θέτει το όχι ιδιαίτερα γνωστό ζήτημα των ψυχοδραστικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία και σε βάρος της Ζιζέλ Πελικό.

Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών είναι «ένας μακρύς δρόμος», δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ τονίζοντας ότι «θα πρέπει να πάμε μακρύτερα γιατί δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την πορεία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.