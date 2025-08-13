Η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται για τη δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου cruise 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές και μία δυτική πηγή ασφαλείας, την ώρα που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται για τις συνομιλίες της Παρασκευής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Ο Τζέφρι Λιούις, του Middlebury Institute of International Studies στην Καλιφόρνια, και ο Ντέκερ Έβελεθ, του οργανισμού ερευνών CNA στη Βιρτζίνια, κατέληξαν ανεξάρτητα στο συμπέρασμα αυτό, εξετάζοντας δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε η Planet Labs τις τελευταίες εβδομάδες έως και την Τρίτη.

Οι εικόνες δείχνουν έντονη δραστηριότητα στο πεδίο δοκιμών του Πάνκοβο, στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά στη Θάλασσα του Μπάρεντς, συμπεριλαμβανομένης αύξησης προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και την παρουσία πλοίων και αεροσκαφών που σχετίζονται με προηγούμενες δοκιμές του Burevestnik.

«Βλέπουμε όλη την κίνηση στο πεδίο δοκιμών – τεράστιες ποσότητες εφοδίων που φτάνουν για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και μετακινήσεις στο σημείο απ’ όπου εκτοξεύεται ο πύραυλος», δήλωσε ο Λιούις.

Δυτική πηγή ασφαλείας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει δοκιμή του Burevestnik. Ο Λιούις εκτίμησε ότι η δοκιμή μπορεί να γίνει ακόμη και αυτή την εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να επισκιάσει τη σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε το ενδεχόμενο δοκιμής, ενώ το Πεντάγωνο, η CIA και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να τοποθετηθούν.

Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει το όπλο – που το ΝΑΤΟ αποκαλεί SSC-X-9 Skyfall – «ανίκητο» απέναντι σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης.

Σύμφωνα με τον Λιούις, τον Έβελεθ και δύο ειδικούς στον έλεγχο εξοπλισμών, η ανάπτυξη του πυραύλου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη Μόσχα από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε, τον Ιανουάριο, την ανάπτυξη της αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας “Golden Dome”.

Αυξημένη δραστηριότητα στο πεδίο δοκιμών του Burevestnik

Οι ερευνητές Ντέκερ Έβελεθ και Τζέφρι Λιούις δήλωσαν ότι οι δορυφορικές εικόνες της Planet Labs καταγράφουν, από τα τέλη Ιουλίου, μεγάλες ποσότητες εμπορευματοκιβωτίων, εξοπλισμού και προσωπικού να καταφθάνουν στο πεδίο δοκιμών στο Πάνκοβο.

Ο Λιούις ανέφερε ότι δύο αεροσκάφη, εξοπλισμένα για τη συλλογή δεδομένων δοκιμών, σταθμεύουν από τα μέσα Ιουλίου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ρογκάτσεβο του αρχιπελάγους. Οι εικόνες που παρείχε στο Reuters δείχνουν δύο μεγάλα τζετ με θολωτές κεραίες ραντάρ.

Παράλληλα, κατέγραψε την παρουσία τουλάχιστον πέντε πλοίων που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες δοκιμές. Ιστότοπος παρακολούθησης πλοίων (VesselFinder.com) έδειξε ότι ένα έκτο πλοίο, το φορτηγό Teriberka που έχει συνδεθεί με παλαιότερες δοκιμές, επρόκειτο να φτάσει την Τρίτη στο Νόβαγια Ζεμλιά. Το Reuters επιβεβαίωσε τον προορισμό του μέσω του ιστότοπου, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα υπόλοιπα ευρήματα των ερευνητών.

Οι Έβελεθ και Λιούις άρχισαν να εξετάζουν εικόνες του Πάνκοβο από τον Ιούλιο, μετά την έκδοση προειδοποίησης της Ρωσίας προς ναυτικούς στις 6 Αυγούστου να αποφύγουν την περιοχή από 9 έως 12 Αυγούστου. Το Reuters εντόπισε σειρά ειδοποιήσεων στην υπηρεσία NOTAM του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που εξέδωσε η Ρωσία, υποδεικνύοντας πιθανό «παράθυρο» δοκιμής από 9 έως 22 Αυγούστου.

Ο νορβηγικός στρατός ανέφερε στο Reuters ότι η Θάλασσα Μπάρεντς είναι «βασική τοποθεσία για ρωσικές δοκιμές πυραύλων» και ότι έχει ενδείξεις για «προετοιμασίες δοκιμών». Ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τι είδους οπλικά συστήματα επρόκειτο να δοκιμαστούν.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Έβελεθ παρατήρησε ότι το προστατευτικό κάλυμμα του εκτοξευτήρα του Burevestnik μετακινείτο εμπρός–πίσω, ένδειξη που χαρακτήρισε «πολύ σαφή απόδειξη» σχεδιασμού δοκιμής. Ο Λιούις παρείχε στο Reuters εικόνες της 7ης Αυγούστου που δείχνουν το προστατευτικό κάλυμμα, στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια, γερανό για τη μετακίνησή τους και ελικόπτερο.

«Η προετοιμασία προχωράει με φουλ ταχύτητα», σχολίασε για τον ρυθμό των εργασιών.

