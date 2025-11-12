Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε 30 Ιάπωνες ως απάντηση στις κυρώσεις του Τόκιο για την Ουκρανία

Η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση εισόδου την Τρίτη σε 30 Ιάπωνες, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών, σε απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε το Τόκιο στο πλαίσιο των κινήσεων καταδίκης των ενεργειών της Μόσχας στον τριετή και πλέον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε έναν κατάλογο με τους Ιάπωνες υπηκόους, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται αρκετοί δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί. Χαρακτήρισε την απαγόρευση ως «αόριστης διάρκειας».

Μεταξύ των ατόμων που απαγορεύτηκε η είσοδος είναι ο αξιωματούχος Τύπου του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, Τοσιχίρο Κιταμούρα.

Η Ιαπωνία επέβαλε κυρώσεις τον Σεπτέμβριο σε ρωσικές εταιρείες και μείωσε το όριο στις τιμές του ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις από δυτικές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.