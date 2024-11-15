Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία - Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα έπληξε το λιμάνι της Οδησσού

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Στεπανίφκα στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν χθες, Πέμπτη, την περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα.

«Χθες βράδυ σημειώθηκε συνδυασμένη μαζική επίθεση στην Οδησσό. Πύραυλοι και [τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα] drones χρησιμοποιήθηκαν... Η περιοχή του λιμανιού επλήγη επίσης», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως«μαζική» ρωσική επίθεση τη νύχτα είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα στην Οδησσό και άλλοι δέκα άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του λιμανιού αυτού στη Μαύρη Θάλασσα, το θύμα ήταν μια«γυναίκα 35 ετών που κοιμόταν κοντά σε παράθυρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

