Ο επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας του Μεξικού, ο Μίλτον Φιγκερόα, δολοφονήθηκε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιφέρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μετά την άνανδρη επίθεση στην Κοακάλκο, στην πολιτεία του Μεξικού, ο συνάδελφός μου και φίλος μου επικεφαλής επίτροπος Μίλτον Μοράλες Φιγκερόα έχασε τη ζωή του», ανέφερε ο Πάμπλο Βάσκες, γραμματέας ασφάλειας των πολιτών, μέσω X.

Lamento informar que, derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida.



En este, como en otros casos que atendemos en la @SSC_CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación… pic.twitter.com/FPLloMBmJ7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 21, 2024

Ο δημόσιος λειτουργός, αρμόδιος για αποστολές συλλογής πληροφοριών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, βρισκόταν σε δρόμο, μπροστά σε εμπορικό κατάστημα, όταν άνδρας τον πλησίασε και του επιτέθηκε με όπλο, όπως κατέγραψαν κάμερες του συστήματος παρακολούθησης στην περιοχή.

Η στιγμή της δολοφονίας:

¡¡¡ ASÍ FUE EL ATAQUE A MANDO POLICÍACO DE LA SSCDMX ASESINADO EN COACALCO !!!



Por la espalda un sujeto le disparó a Miltón Morales Figueroa, Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México pic.twitter.com/9r3Pl0t7ju — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) July 21, 2024

¡¡¡ ASÍ FUE EL ATAQUE A MANDO POLICÍACO DE LA @SSC_CDMX ASESINADO EN #Coacalco !!!



Por la espalda un sujeto le disparó a Miltón Morales Figueroa, Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales, se encontraba este domingo en un puesto de pollo. pic.twitter.com/JczvElSh0r — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) July 22, 2024

«Ο Μίλτον ήταν επιφορτισμένος με σημαντικές έρευνες, με στόχο να προστατεύσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών στην πόλη του Μεξικού», σχολίασε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, ο Μάρτι Μπάτρες, μέσω X.

El Comisario Jefe Milton Morales Figueroa fue cobardemente asesinado en Coacalco, Estado de México, cuando al parecer estaba paseando con su familia. Milton estaba a cargo de importantes tareas de investigación para proteger la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la… pic.twitter.com/JByGOnMnyw — Martí Batres (@martibatres) July 21, 2024

Μικροί πυρήνες, ειδικευμένοι στη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο, δρουν στο Μεξικό και κατά κανόνα συνεργάζονται με μεγάλα καρτέλ, όπως είναι το Νέα Γενιά του Χαλίσκο, από τα ισχυρότερα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Μίλτον Φιγκερόα είχε μεγάλη συμβολή στην εξάρθρωση τοπικών συμμοριών και στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το σημείο της δολοφονίας:

Elementos del Ejército resguardan el sitio donde fue asesinado Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el municipio de Coacalco, Estado de México.… pic.twitter.com/4XJQKbemt2 — NMás (@nmas) July 21, 2024

Έχουν δολοφονηθεί αρκετοί αξιωματούχοι της αστυνομίας τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό, ενώ έγιναν επίσης απόπειρες εναντίον άλλων.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Όμαρ Γκαρσία Χάρφους, τότε επικεφαλής της αστυνομίας στη γραμματεία ασφάλειας των πολιτών της πρωτεύουσας επί δημαρχίας Σέινμπαουμ, επέζησε όταν διαπράχθηκε άνευ προηγουμένου απόπειρας δολοφονίας του, σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας.

Ο δημόσιος λειτουργός, που πλέον έχει ονομαστεί ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας στην κυβέρνηση που σχημάτισε η εκλεγμένη πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ —θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου—, τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή. Υπάρχουν υποψίες πως πίσω από την επίθεση βρισκόταν το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ). Οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν περίπου δέκα άνθρωποι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Το ατελείωτο κύμα βίας που αποδίδεται στη δράση των καρτέλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 450.000 ανθρώπους κι έχει αφήσει πίσω του πάνω από 100.000 αγνοούμενους από το 2006 στο Μεξικό, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν κήρυξε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

