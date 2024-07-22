Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που δολοφονείται αξιωματούχος της αστυνομίας στο Μεξικό - O «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών και τα καρτέλ

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας του Μεξικού είχε μεγάλη συμβολή στην εξάρθρωση τοπικών συμμοριών και στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών

Η στιγμή που δολοφονείται αξιωματούχος της αστυνομίας στο Μεξικό

Ο επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας του Μεξικού, ο Μίλτον Φιγκερόα, δολοφονήθηκε χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιφέρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μετά την άνανδρη επίθεση στην Κοακάλκο, στην πολιτεία του Μεξικού, ο συνάδελφός μου και φίλος μου επικεφαλής επίτροπος Μίλτον Μοράλες Φιγκερόα έχασε τη ζωή του», ανέφερε ο Πάμπλο Βάσκες, γραμματέας ασφάλειας των πολιτών, μέσω X.

Ο δημόσιος λειτουργός, αρμόδιος για αποστολές συλλογής πληροφοριών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, βρισκόταν σε δρόμο, μπροστά σε εμπορικό κατάστημα, όταν άνδρας τον πλησίασε και του επιτέθηκε με όπλο, όπως κατέγραψαν κάμερες του συστήματος παρακολούθησης στην περιοχή.

Η στιγμή της δολοφονίας:

«Ο Μίλτον ήταν επιφορτισμένος με σημαντικές έρευνες, με στόχο να προστατεύσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών στην πόλη του Μεξικού», σχολίασε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, ο Μάρτι Μπάτρες, μέσω X.

Μικροί πυρήνες, ειδικευμένοι στη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο, δρουν στο Μεξικό και κατά κανόνα συνεργάζονται με μεγάλα καρτέλ, όπως είναι το Νέα Γενιά του Χαλίσκο, από τα ισχυρότερα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Μίλτον Φιγκερόα είχε μεγάλη συμβολή στην εξάρθρωση τοπικών συμμοριών και στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το σημείο της δολοφονίας:

Έχουν δολοφονηθεί αρκετοί αξιωματούχοι της αστυνομίας τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό, ενώ έγιναν επίσης απόπειρες εναντίον άλλων.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Όμαρ Γκαρσία Χάρφους, τότε επικεφαλής της αστυνομίας στη γραμματεία ασφάλειας των πολιτών της πρωτεύουσας επί δημαρχίας Σέινμπαουμ, επέζησε όταν διαπράχθηκε άνευ προηγουμένου απόπειρας δολοφονίας του, σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας.

Ο δημόσιος λειτουργός, που πλέον έχει ονομαστεί ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας στην κυβέρνηση που σχημάτισε η εκλεγμένη πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ —θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου—, τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή. Υπάρχουν υποψίες πως πίσω από την επίθεση βρισκόταν το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ). Οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθησαν περίπου δέκα άνθρωποι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Το ατελείωτο κύμα βίας που αποδίδεται στη δράση των καρτέλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 450.000 ανθρώπους κι έχει αφήσει πίσω του πάνω από 100.000 αγνοούμενους από το 2006 στο Μεξικό, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν κήρυξε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μεξικό Δολοφονία Ναρκωτικά
