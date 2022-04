Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ταξιδέψει στο Κίεβο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόηχο της σφαγής στην Μπούκα.



Ο εκπρόσωπος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα για να συναντήσει τον Ζελένσκι.



Θα συνοδεύεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, και οι δυο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα επισκεφθούν το Κίεβο ενόψει συνεδρίου για τη στήριξη της Ουκρανίας στη Βαρσοβία το Σάββατο.

Οι νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας βρίσκονται στο τραπέζι του Ecofin που συνεδριάζει σήμερα. Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ συζητά κυρώσεις σε άνθρακα και πετρέλαιο από τη Ρωσία τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η ομοφωνία και πως οι συζητήσεις συνεχίζονται.

«Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο άνθρακας και το πετρέλαιο είναι μια πιθανότητα που θα συζητήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ, προσερχόμενος σήμερα στο συμβούλιο Ecofin που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.

Ο Μπρουνό Λεμέρ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και τα 27 κράτη-μέλη είναι αποφασισμένα να ενισχύσουν τις κυρώσεις, επισημαίνοντας ότι «το κλειδί» για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων είναι η ενότητα των «27».

