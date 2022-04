Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα ανακοινώσει, τις επόμενες μέρες, η Δύση, μετά τη σφαγή στη Μπούκα που προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό. Πολλές αναφορές για ρωσική θηριωδία κατά αμάχων έχουν προκύψει από τη Μπούκα, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η πόλη αναγκάστηκε να θάψει 280 ανθρώπους σε ομαδικούς τάφους.



Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είπε σήμερα Κυριακή ότι οι χώρες της Δύσης θα αποφασίσουν για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εντός των επόμενων ημερών, με αφορμή τις «ωμότητες» που διέπραξαν οι Ρώσοι στρατιώτες στην πόλη, κοντά στο Κίεβο.

«Η δολοφονία αμάχων είναι έγκλημα πολέμου» επεσήμανε ο καγκελάριος Σολτς, προαναγγέλλοντας «περαιτέρω μέτρα κατά του Προέδρου Πούτιν και των υποστηρικτών του σε συντονισμό με τους συμμάχους».



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι υποστηρικτές του «θα αισθανθούν τις συνέπειες» των πράξεών τους, διεμήνυσε ο Σολτς.



«Και θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε όπλα στην Ουκρανία, ώστε η χώρα να μπορεί να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή», πρόσθεσε.

„The murder of civilians is a war crime.“ - @Bundeskanzler Scholz on #Bucha.



Chancellor #Scholz announces:

▪️Further measures against President Putin and his supporters will be coordinated with allies.

▪️Germany will continue to provide weapons to #Ukraine. https://t.co/pWC7PZkKYU — Germany at NATO (@GermanyNATO) April 3, 2022

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητήσει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου αφού Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις ρωσικές δυνάμεις για διάπραξη ωμοτήτων στην πόλη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.



«Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα» φέρεται να είπε η υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ σε συνέντευξη που παραχώρησε. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στο Twitter, η Λάμπρεχτ είπε ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα πρέπει να συζητήσουν τον τερματισμό των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου.

«Γροθιά στο στομάχι» χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τις εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούχα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «εγκλήματα πολέμου» τις «απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον αμάχων» στην Μπούκα και το Ιρπίν, υποσχόμενος ότι το Λονδίνο θα εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και θα αυξήσει τη στρατιωτική βοήθειά του προς την Ουκρανία.

Τον αποτροπιασμό του για τη φρίκη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο Twitter.



«Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας» είναι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη.



Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 3, 2022

«Οι εικόνες των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στην πόλη Μπούτσα και στις άλλες περιοχές που απελευθερώθηκαν από τον ουκρανικό στρατό, μας αφήνουν άναυδους. Η βαρβαρότητα των μαζικών δολοφονιών αμάχων πολιτών είναι τρομακτική και απαράδεκτη. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες, τις βιαιότητες κατά των πολιτών και να λογοδοτήσουν για τα όσα συνέβησαν. Η Ιταλία καταδικάζει με απόλυτη αποφασιστικότητα τα τρομερά αυτά συμβάντα και στέκεται αλληλέγγυα, στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της» επισήμανε από πλευράς του ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Ξέσπασμα Ζελένσκι

Ξέσπασμα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ρωσικές θηριωδίες στη Μπούκα κοντά στο Κίεβο. «Μητέρες Ρώσων στρατιωτών δείτε τι μπ@@ μεγαλώσατε» δηλώνει σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί πρώτα τη Δύση για τη μη ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική συμμαχία το 2008.



«Βουκουρέστι, Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 3 Απριλίου πριν από 14 χρόνια. Υπήρχε μια ευκαιρία να αποτραπεί (σ.σ η εισβολή), έτσι ώστε να μην έρθει η Ρωσία. Μπούκα, περιοχή Κιέβου. Τώρα. Ήρθε η Ρωσία» δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος.

Κρεμλίνο: «Προβοκάτσια» και «σκηνοθετημένη παράσταση» τα πτώματα στη Μπούκα

Για «προβοκάτσια» και «σκηνοθετημένη παράσταση» στην πόλη Μπούκα κάνει λόγο η Μόσχα, απορρίπτοντας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν αμάχους στην ουκρανική πόλη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που εικονίζουν πτώματα είναι «άλλη μια προβοκάτσια».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σοκ προκαλούν οι εικόνες, που δημοσίευσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι και μέλος των διαπραγματευτών Μιχαήλ Ποντόλιακ, από το Κίεβο. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με πτώματα ανδρών και γυναικών. Ο ίδιος σχολίασε ότι πρόκειται για «τα χειρότερα εγκλήματα του Ναζισμού».

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Ο δήμαρχος της Μπούκα αναφέρει ότι τα πτώματα θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

