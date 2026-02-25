Η Ουκρανία χαιρέτισε τη Δευτέρα την υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του ψηφίσματος «Υποστήριξη για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 107 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 51 αποχές.

Σε κοινή δήλωση Τύπου η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Μαριάνα Μπέτσα, εκπροσωπώντας 46 ακόμα χώρες και την ΕΕ, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, τόνισε ότι «σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της απρόκλητης και αδικαιολόγητης πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και δώδεκα χρόνια από την αρχή της επιθετικότητας της, που σηματοδοτήθηκε από την παράνομη κατοχή της Κριμαίας».

Περιέγραψε τον πόλεμο ως «σοβαρή και συνεχιζόμενη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου», τονίζοντας ότι πλήττει «τα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Χαιρετίζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η κ. Μπέτσα δήλωσε ότι η Ουκρανία «χαιρετίζει και στηρίζει σθεναρά το σαφές και αρχών μήνυμα που εξέφρασε σήμερα η Γενική Συνέλευση, καλώντας για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Κεντρικό σημείο της δήλωσης αποτέλεσε η ανθρωπιστική διάσταση της σύγκρουσης. Υπογράμμισε «την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένα ανθρωπιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, της απελευθέρωσης όλων των παρανόμως κρατουμένων και της ασφαλούς επιστροφής όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων και αμάχων που μεταφέρθηκαν ή απελάθηκαν βίαια, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Ουκρανών παιδιών», χαρακτηρίζοντας τα μέτρα αυτά «ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ηθική επιταγή».

Η κ. Μπέτσα εξέφρασε επίσης «βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες και εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, πολιτικών αντικειμένων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «έχει εσκεμμένα εργαλειοποιήσει τον χειμώνα στερώντας από εκατομμύρια αμάχους ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό σε συνθήκες παγετού». Τόνισε ότι «η εκ προθέσεως στόχευση αμάχων και πολιτικών αντικειμένων συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Αναφερόμενη στη λογοδοσία, επανέλαβε την «αταλάντευτη δέσμευση για τη διασφάλιση πλήρους λογοδοσίας για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», επισημαίνοντας ότι «η δικαιοσύνη για τα θύματα δεν είναι προαιρετική - είναι απαραίτητη για βιώσιμη ειρήνη και για την αποτροπή μελλοντικών θηριωδιών παγκοσμίως».

Επαναλαμβάνοντας το βασικό αίτημα του Κιέβου, κάλεσε τη Ρωσία «να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να διασφαλίσει την πλήρη, άμεση και άνευ όρων απόσυρση όλων των ρωσικών δυνάμεων και στρατιωτικού εξοπλισμού από το έδαφος της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «παραμένει ενωμένη στην αποφασιστικότητά της να επιτύχει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυρίαρχης ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

