Η Ουκρανία κλιμακώνει τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, προκειμένου να αποτρέψει τη Μόσχα να επωφεληθεί από τις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και τη μερική χαλάρωση των κυρώσεων που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ουκρανικά drones έχουν πλήξει αρκετά ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα, επιταχύνοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με στόχο μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων της Ρωσίας.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του αργού προσφέρουν απροσδόκητα κέρδη στο Κρεμλίνο, το Κίεβο έχει εντείνει τις προσπάθειές του να πλήξει την ενεργειακή παραγωγή της Ρωσίας.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει πραγματοποιήσει 10 μεγάλες επιθέσεις αυτόν τον μήνα κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, με ορισμένα από τα πλήγματα να σημειώνονται βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Η έκταση των επιπτώσεων παραμένει ασαφής, αλλά η Ρωσία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές βενζίνης.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με δημοσιογράφους το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο CNN ότι τα ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς είχαν γίνει πιο αποτελεσματικά.

Το τελευταίο πλήγμα που ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε ο ουκρανικός στρατός σημειώθηκε νωρίς το Σάββατο, εναντίον μεγάλου ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας. Ο στρατός ανέφερε ότι υπήρξε άμεσο πλήγμα στο διυλιστήριο, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ο Μιχαήλ Εβράεφ, περιφερειακός κυβερνήτης του Γιαροσλάβλ, παραδέχθηκε ότι αρκετά κτίρια κατοικιών και «μια εμπορική εγκατάσταση» υπέστησαν ζημιές, αλλά πρόσθεσε ότι περισσότερα από 30 drones εξουδετερώθηκαν.

Ο ρωσικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στο Ουστ-Λούγκα, στις ακτές της Βαλτικής, δέχθηκε επίσης επίθεση δύο φορές την τελευταία εβδομάδα. Drones μεγάλου βεληνεκούς «προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις φόρτωσης πετρελαίου και σε δεξαμενές αποθήκευσης που περιείχαν πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα» νωρίς την Παρασκευή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων προειδοποίησε τους κατοίκους της κοντινής πόλης της Αγίας Πετρούπολης για «ατμοσφαιρική ρύπανση» μετά τις επιθέσεις.

«Απαντήσαμε στο πλήγμα κατά της ενεργειακής μας υποδομής. Απαντήσαμε με ένα ισχυρό πλήγμα, μειώνοντας τις δυνατότητες του Ουστ-Λούγκα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο CNN.

«Στο σημείο αυτό απέμεινε το 40% των δυνατοτήτων τους» μετά τις επιθέσεις με drones, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το κοντινό λιμάνι του Πριμόρσκ δέχθηκε επίσης επίθεση την περασμένη εβδομάδα και, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, οι πυρκαγιές και στα δύο λιμάνια ήταν ακόμη ορατές το Σάββατο.

Εν τω μεταξύ, διυλιστήριο στο Σαράτοφ, στη νότια Ρωσία, το οποίο λειτουργεί από τη κρατική εταιρεία Rosneft, επλήγη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πριν το Στενό του Ορμούζ παραλύσει ουσιαστικά, το ρωσικό αργό διαπραγματευόταν με σημαντική έκπτωση σε σχέση με τις τιμές στις παγκόσμιες αγορές.

Τώρα, σύμφωνα με αναλυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπραγματεύεται ακόμη και με premium. Η Ρωσία έχει επίσης επωφεληθεί από τη χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν οι αγορές πετρελαίου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέστειλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις κυρώσεις στο ρωσικό αργό που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα.

Ο Ζελένσκι επέκρινε εκ νέου το Σάββατο τη χαλάρωση των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Ιράν να στοχοποιεί τοποθεσίες με τη χρήση δορυφορικών εικόνων.

Σύμφωνα με αναλυτές, τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων της Ρωσίας προέρχεται από το πετρέλαιο. Τα έσοδα αυτά ενδέχεται να έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα, προσθέτουν.

Καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχίζονται, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να επαναφέρει την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι το μέτρο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, εξετάζεται από τον Ρώσο αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ, καθώς και από τα αρμόδια υπουργεία και τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Η κυβέρνηση είχε επιβάλει παρόμοιο μέτρο τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά ήρε την απαγόρευση τον Ιανουάριο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας αποτελούσαν απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά της ενεργειακής της υποδομής, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αυτόν τον χειμώνα.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να πλήττει την ενεργειακή μας υποδομή. Ώστε να μην ανταποδίδουμε», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

