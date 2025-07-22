Ο εφιάλτης της Γάζας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Ντέιρ αλ-Μπάλαχ πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η πόλη, που βρίσκεται στον κεντρικό τομέα στη Λωρίδα της Γάζας, δεν είχε γίνει στόχος μία μεγάλης χερσαίας επίθεσης των Ισραηλινών στους 21 μήνες πολέμου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εν μέσω των αυξανόμενων προειδοποιήσεων για επιδείνωση του λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα, τα πρώτα ισραηλινά τανκς «οργώνουν» μία περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί πολλές από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και στην οποία εκτιμάται ότι κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι.

Την Κυριακή 20 Ιουλίου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εκδώσει εντολές εκκένωσης καλώντας για ακόμη μία φορά τους δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν, τη στιγμή που σχεδόν το 87% των εκτάσεων του παλαιστινιακού θύλακα βρίσκεται υπό αντίστοιχες εντολές ή και εντός στρατιωτικοποιημένων από το Ισραήλ ζωνών. Γεγονός το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ότι για τα 2,1 εκατομμύρια Παλαιστινίων αντιστοιχεί μόλις το 12% του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως εξηγεί το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), το οποίο παρά τις επιθέσεις, αποφάσισε να παραμείνει στην εν λόγω πόλη, η σημασία της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ για ό,τι απομένει πλέον από τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αποθήκες, κλινικές υγείας ακόμη και βασικές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης βρίσκεται ακριβώς εκεί και οποιαδήποτε καταστροφή αυτών θα έχει απειλητικές για την επιβίωση του πληθυσμού συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, 19 άνθρωποι – ανάμεσά τους και παιδιά – έχουν πεθάνει από την ασιτία στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ όπως ανέφερε μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, εκπρόσωπος του νοσοκομείο Αλ Άκσα «τα νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να προσφέρουν φαγητό στους ασθενείς, ούτε και στο προσωπικό, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι σε θέση πλέον να εργαστούν εξαιτίας της ασιτίας». Όπως μάλιστα υπογραμμίζει δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε γάλα σε σκόνη στα τουλάχιστον ταλαιπωρημένα από την πείνα βρέφη, ενώ πριν από μερικά 24ωρα τουλάχιστον 90 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν λίγο φαγητό.

Ο εφιάλτης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας δεν μοιάζει να έχει τέλος με 90.000 γυναίκες και παιδιά να χρειάζονται επειγόντως βοήθεια, ενώ ένας στους τρεις δεν τρώει για ημέρες.

Από την πλευρά τους Βρετανία, Γαλλία και περισσότερα από ακόμη 20 κράτη – όχι όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες - ζητούν για ακόμη μία φορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα επισημαίνοντας ότι το μοντέλο παροχής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης στον παλαιστινιακό θύλακα είναι «επικίνδυνο, τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί από τους κατοίκους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Ξεκαθαρίζουν δε ότι αντιτίθενται «σθεναρά σε κάθε βήμα που αποσκοπεί σε εδαφική ή δημογραφική αλλαγή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Από την πλευρά του το Ισραήλ απορρίπτει την κοινή αυτή πρόταση λέγοντας πως είναι αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα, τη στιγμή που δεν επιτρέπει την είσοδο διεθνών Μέσων Ενημέρωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

