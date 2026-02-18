FCAS: Ο Μακρόν παραμένει «προσηλωμένος στην επιτυχία» του προγράμματος

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παραμένει προσηλωμένος στην επιτυχία του FCAS», του προγράμματος «Future Combat Air System» για το Σύστημα Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος (FCAS, SCAF, σύμφωνα με το αγγλικό και το γαλλικό ακρωνύμιό του), ανακοινώθηκε σήμερα από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σύμφωνα με τις οποίες το Βερολίνο θα μπορούσε να το εγκαταλείψει.

«Οι στρατιωτικές ανάγκες των τριών χωρών που συμμετέχουν δεν έχουν αλλάξει και περιλάμβαναν ευρέως τη γαλλική αποτροπή, όπως και τις άλλες αποστολές του μελλοντικού αεροπλάνου», εκτιμά η γαλλική προεδρία απαντώντας στα επιχειρήματα του Γερμανού καγκελαρίου. Εκτός από τη Γαλλία και τη Γερμανία, στο πρόγραμμα FCAS συμμετέχει και η Ισπανία.

«Με δεδομένα τα στρατηγικά διακυβεύματα για την Ευρώπη μας, θα ήταν ακατανόητο να μην καταστεί δυνατό να ξεπερασθούν βιομηχανικές διαφορές την ώρα που οφείλουμε συλλογικά να επιδείξουμε ενότητα και να αποδώσουμε σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία της, την τεχνολογία της και την άμυνά της», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

