«Η Ευρώπη πενθεί μαζί με το λαό της Ελλάδας για την απώλεια του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με ανάρτηση της στο "Χ".
Η Ευρώπη πενθεί μαζί με το λαό της Ελλάδας για την απώλεια του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.
Ενός βαθιά ευρωπαϊστή και οραματιστή πολιτικού. Ενός ηγέτη του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
Τα… pic.twitter.com/RKnvt5WS59— Roberta Metsola (@EP_President) January 5, 2025
Η Ρ. Μέτσολα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και στους δικούς του ανθρώπους και παράλληλα αναφέρει για τον Κώστα Σημίτη: «Ένας βαθιά ευρωπαϊστής και οραματιστής πολιτικός. Ένας ηγέτης του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.