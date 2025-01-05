Λογαριασμός
Τα συλλυπητήρια της Μέτσολα στα ελληνικά για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού και στους δικούς του ανθρώπους 

«Η Ευρώπη πενθεί μαζί με το λαό της Ελλάδας για την απώλεια του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με ανάρτηση της στο "Χ".

Η Ρ. Μέτσολα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και στους δικούς του ανθρώπους και παράλληλα αναφέρει για τον Κώστα Σημίτη: «Ένας βαθιά ευρωπαϊστής και οραματιστής πολιτικός. Ένας ηγέτης του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».

