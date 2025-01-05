«Η Ευρώπη πενθεί μαζί με το λαό της Ελλάδας για την απώλεια του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με ανάρτηση της στο "Χ".

Ενός βαθιά ευρωπαϊστή και οραματιστή πολιτικού. Ενός ηγέτη του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.



Η Ρ. Μέτσολα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και στους δικούς του ανθρώπους και παράλληλα αναφέρει για τον Κώστα Σημίτη: «Ένας βαθιά ευρωπαϊστής και οραματιστής πολιτικός. Ένας ηγέτης του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».

