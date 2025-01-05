Σφοδρές χιονοπτώσεις στη Βρετανία - Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Λίβερπουλ και του Μάντσεστερ

Σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Αγγλία σήμερα το πρωί, όπου τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ έκλεισαν τους διαδρόμους τους προσγείωσης-απογείωσης.

Πολλά εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Αγγλία και στην Ουαλία τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο Δυτικό Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία), το έδαφος καλύφθηκε σήμερα το πρωί από χιόνι ύψους 12 εκατοστών, έγινε γνωστό από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

🌨️Heavy snow spotted across the UK🌨️



Flights have been delayed and diverted at several airports after the heavy snowfall.



Live updates: https://t.co/ArcfORtygg pic.twitter.com/DRsyYfX4zV — Sky News (@SkyNews) January 5, 2025

Έως 40 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε ορισμένες περιοχές σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) ανέφερε στο Χ λίγο μετά τις 07.00 τοπική ώρα ότι οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης παραμένουν κλειστοί.

«Οι πτήσεις θα επαναληφθούν το συντομότερο», επισήμανε το αεροδρόμιο, συστήνοντας στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους.

Am I the only one who got to see some early morning snow ? ❄️👀 #yorkshire #england pic.twitter.com/Za5Eegejbw — Postcard from Britain (@BritainBloom) January 5, 2025

Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ (βόρεια) «οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης», που έχει επίσης κλείσει.

Η κυκλοφορία, αντιθέτως, ξεκίνησε εκ νέου στα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και του Μπρίστολ, όπου οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης έκλεισαν τη νύχτα.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία National Highways είπε πως πολλοί δρόμοι στη βόρεια Αγγλία έκλεισαν τη νύχτα.

Στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία), ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς τα βόρεια έκλεισε σήμερα το πρωί λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε το χιόνι το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη National Highways.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο παγετού σε πολλούς δρόμους.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Λιντς (βόρεια), έκλεισε.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση έπληξαν πολλά νοικοκυριά στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σήμερα σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, σύμφωνα με το Met Office.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

