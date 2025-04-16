Παρίσι: Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

Το νέο δικαστικό μέγαρο του Παρισιού εκκενώθηκε σήμερα ύστερα από απειλή για βόμβα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγή από τη γαλλική αστυνομία.
Évacuation d’une partie des Champs Elysées à Paris, plusieurs boutiques évacuées durant environ une heure. L’alerte vient d’être levée à l’instant. pic.twitter.com/RdGpnzEGEo— Xavier Frère (@xavier_frere) April 16, 2025
Το κτιριακό συγκρότημα που δεσπόζει στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας εκκενώθηκε κατόπιν προειδοποίησης για τοποθέτηση βόμβας στον πρώτο όροφο, γράφει η εφημερίδα Le Journal du Dimanche.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί.
Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε πως δε συντρέχει λόγο ανησυχίας κι έτσι ο συναγερμός ήρθη.
Η εκκένωση κράτησε μια ώρα.
Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί αναταραχή σε αρκετές φυλακές της Γαλλίας, όπου έχουν σημειωθεί πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.