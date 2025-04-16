Λογαριασμός
Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο του Παρισιού μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά από απειλή για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης- Μεγάλη κινητοποίηση και άμεση εκκένωση του κτιρίου

Παρίσι: Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

Το νέο δικαστικό μέγαρο του Παρισιού εκκενώθηκε σήμερα ύστερα από απειλή για βόμβα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγή από τη γαλλική αστυνομία.

Το κτιριακό συγκρότημα που δεσπόζει στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας εκκενώθηκε κατόπιν προειδοποίησης για τοποθέτηση βόμβας στον πρώτο όροφο, γράφει η εφημερίδα Le Journal du Dimanche.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε πως δε συντρέχει λόγο ανησυχίας κι έτσι ο συναγερμός ήρθη.

Η εκκένωση κράτησε μια ώρα.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί αναταραχή σε αρκετές φυλακές της Γαλλίας, όπου έχουν σημειωθεί πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΡΙΣΙ απειλή βόμβα
