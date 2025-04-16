Νέο νόμο, με τον οποίο απαγορεύουν στους Ισραηλινούς να ταξιδεύουν στο έδαφός τους, λόγω των όσων διαδραματίζονται στη Γάζα, επικύρωσε η κυβέρνηση των Μαλδίβων.

«Η κυβέρνηση των Μαλδίβων επιβεβαιώνει την αποφασιστική της αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους και τη διαρκή δέσμευσή της για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το Γραφείο του Προέδρου Mohamed Muizzu.

Η πρόταση, που τέθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο, ώθησε έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ να συστήσει στους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν τις Μαλδίβες και να αποφύγουν να ταξιδεύουν εκεί στο μέλλον.

Οι Ισραηλινοί πολίτες με δεύτερο διαβατήριο θα εξακολουθούν να μπορούν να εισέρχονται στη χώρα, σύμφωνα με την υπηρεσία Μετανάστευσης στις Μαλδίβες.

Σχεδόν 11.000 Ισραηλινοί επισκέφτηκαν τα νησιά το 2024.

Οι Μαλδίβες είναι ένα έθνος με μουσουλμανική πλειοψηφία και το σύνταγμα της χώρας περιορίζει άλλες θρησκευτικές πρακτικές.

Άλλες χώρες της Νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν, έχουν επίσης απαγορεύσει την είσοδο σε κατόχους Ισραηλινών διαβατηρίων, όπως και ορισμένες χώρες στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Όμως οι Μαλδίβες φαίνεται να είναι οι πρώτες που υιοθέτησαν ένα τέτοιο μέτρο ως απάντηση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Οι Μαλδίβες αναγνώρισαν το Ισραήλ στη δεκαετία του '60, αλλά έχουν σποραδικά αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις και δεν έχουν διατηρήσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

