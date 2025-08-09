Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην Times Square της Νέας Υόρκης, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια 18χρονη, έναν 19χρονο και έναν 65χρονο, που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση,

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες

Τα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να τρέχει πανικόβλητος γύρω από την Times Square, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να αποκλείσει την περιοχή.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Πηγή: skai.gr

