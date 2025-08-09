Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί στην Times Square με 3 τραυματίες: Συνελήφθη 17χρονος - Εικόνες χάους (Βίντεο)

Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία - Άγνωστα τα κίνητρά του - Στο νοσοκομείο τουλάχιστον 3 άτομα 

UPDATE: 13:15
Times Square

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην Times Square της Νέας Υόρκης, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος. 

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια 18χρονη, έναν 19χρονο και έναν 65χρονο, που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, 

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες

Τα πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να τρέχει πανικόβλητος γύρω από την Times Square, ενώ η αστυνομία προσπαθεί  να αποκλείσει την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Υόρκη πυροβολισμοί τραυματίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark