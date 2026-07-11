Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε 21 ρωσικά τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones, 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε μία σημερινή ανακοίνωσή τους, ότι έπληξαν επίσης, τέσσερα ρυμουλκά, δύο εμπορικά πλοία, αλλά και μία βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά και προσέφερε στρατιωτική διοικητική υποστήριξη.

Οι ρωσικές αρχές από τη μεριά τους έκαναν λόγο νωρίτερα για έναν νεκρό από την επίθεση ενός drone κατά τεσσάρων πλοίων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός τάνκερ που μετέφερε μεθανόλη στον Κόλπο του Ταγκανρόγκ στη Θάλασσα του Αζόφ.

«Ένας ναυτικός σε ένα σκάφος τεχνικής υποστήριξης έχασε τη ζωή του. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου προς την οικογένεια και τους αγαπημένους του. Κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε», ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία υπέστησαν διαφορετικών επιπέδων ζημιές, αλλά, «δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μεθανόλης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.