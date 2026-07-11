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Μολδαβία: Η πρόεδρος Σάντου όρισε τον Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου όρισε τον 44χρονο επενδυτή Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας, δήλωσε η πρόεδρος σήμερα σε συνέντευξη Τύπου

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Μάια Σάντου Μολδαβία

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου όρισε τον 44χρονο επενδυτή Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας, δήλωσε η πρόεδρος σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τοφάν, ο οποίος υποστήριξε την Σάντου στις προεδρικές εκλογές του 2024, είναι ανώτερος εταίρος στην Horizon Capital.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Μολδαβία πρωθυπουργός Πολιτική κυβέρνηση Ειδήσεις Ευρώπη εκλογές επενδυτές ανασχηματισμός
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