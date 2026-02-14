Οι αρχές της Νικαράγουας έβαλαν τέλος στα ταξίδια δίχως την υποχρέωση εξασφάλισης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες της Βενεζουέλας, της Κίνας και 126 χωρών ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Μανάγουα ανακοίνωνε πανομοιότυπο μέτρο για τους υπηκόους της Κούβας. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ—τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν—έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεμπόδιστα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση προς την αμερικανική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.