Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Νικαράγουα καταργεί την είσοδο χωρίς βίζα σε πολίτες από 126 χώρες

Η Νικαράγουα καταργεί το καθεστώς ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες 126 κρατών, μεταξύ των οποίων Βενεζουέλας και Κίνας

Η Νικαράγουα καταργεί την είσοδο χωρίς βίζα σε πολίτες από 126 χώρες

Οι αρχές της Νικαράγουας έβαλαν τέλος στα ταξίδια δίχως την υποχρέωση εξασφάλισης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες της Βενεζουέλας, της Κίνας και 126 χωρών ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Μανάγουα ανακοίνωνε πανομοιότυπο μέτρο για τους υπηκόους της Κούβας. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ—τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν—έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεμπόδιστα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση προς την αμερικανική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικαράγουα διαβατήρια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark