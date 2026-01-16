Έκκληση στη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση και να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν την κληρικαλιστική εξουσία απηύθυνε ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, την Παρασκευή, παρότι η αιματηρή καταστολή των ιρανικών αρχών φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό περιορίσει τις κινητοποιήσεις.

Ο Παχλαβί παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή το πρωί, ζητώντας πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση προς το καθεστώς της Τεχεράνης.

Υποστήριξε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους προς το πρόσωπό του και ότι είναι ο μόνος που βρίσκεται σε θέση να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή της αντιπολίτευσης, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις στο Ιράν, παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο απολαμβάνει στήριξη στο εσωτερικό της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός προχωρά σε αποφασιστικές ενέργειες στο έδαφος. Τώρα είναι η ώρα η διεθνής κοινότητα να σταθεί πλήρως στο πλευρό του», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, που ζει στις ΗΠΑ, βρισκόταν εκτός του Ιράν πριν ακόμα ανατραπεί ο πατέρας του κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη ανάμεσα σε ανταγωνιστικές ομάδες και ιδεολογικές τάσεις -συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που στηρίζουν τον Παχλαβί- και φαίνεται να έχει μικρή οργανωμένη παρουσία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει ότι θα παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου υπάρχουν αναφορές ότι η βίαη καταστολή των κινητοποιήσεων από την κληρικαλιστική εξουσία έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες Ιρανούς.

