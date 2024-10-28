Θα αλλάξει μετεκλογικά η αμερικανική στάση έναντι του Ιράν;

Στη σκιά της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πολλοί Ιρανοί αναμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Γνωρίζουν καλά ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο πλευρό του Ισραήλ θα μπορούσε να έχει ολέθριες επιπτώσεις στο Ιράν.



«Υπό την μεγάλη πίεση της οικονομικής κρίσης, πολλοί Ιρανοί επιθυμούν μια ριζική αλλαγή. Αρκετοί από αυτούς βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως κάποιον που θα μπορούσε ενδεχομένως να βάλει τέλος στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας», εξηγεί η ιρανή δημοσιογράφος Φαρίμπα Πατζόχ, η οποία εργάστηκε για πάνω από 15 χρόνια σε μετριοπαθείς ιρανικές εφημερίδες, καθώς και τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Euronews.

«Θα ήθελα το Ιράν να είναι πολύ επιτυχημένο», δήλωσε ο Τραμπ στις 17 Οκτωβρίου σε συνέντευξη του στο podcast του Ιρανοαμερικανού Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ. Ο πρώην πρόεδρος κατέστησε ωστόσο σαφές ότι το Ιράν δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει στην κατοχή του πυρηνικά όπλα.Όταν ρωτήθηκε αν τάσσεται υπέρ μιας αλλαγής του πολιτικού συστήματος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορούμε να εμπλακούμε σε μεγάλο βαθμό. Ας το παραδεχτούμε. Εδώ δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε ούτε τη δική μας χώρα».Η πολιτική της «μέγιστης πίεσης» δεν απέδωσεΩς πρόεδρος ο Τραμπ αποχώρησε το 2018 από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, η οποία είχε συναφθεί στα τέλη του 2015 επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμαμετά από περισσότερα από δώδεκα χρόνια διαπραγματεύσεων. Η πολιτική της «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν του Ντόναλντ Τραμπ δεν απέδωσε: ένα χρόνο μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για τα πυρηνικά, η Τεχεράνηάρχισε να αποσύρεται σταδιακά από τις υποχρεώσεις της.Έτσι σήμερα το Ιράν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας.Στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ μιας επίθεσης του Ισραήλ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μένει να δούμε τι θα συμβεί μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. «Αν η Κάμαλα Χάρις εκλεγεί, η κυβέρνησή της είναι πιθανόν να επιδιώξει βραχυπρόθεσμες συμφωνίες με το Ιράν», εκτιμά η Σίνα Αζοντί, λέκτορας στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Έλιοτ στην Ουάσιγκτον, σε συνέντευξη στην DW. Ως αντιπρόεδρος η Κάμαλα Χάρις είχε υποστηρίξει την τελευταία τετραετία προσπάθειες αναβίωσης της συμφωνίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές υπήρξαν ανεπιτυχείς.Στόχος του Τραμπ η διεύρυνση των Συμφωνιών του ΑβραάμΤην περασμένη εβδομάδα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών εξήγησε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya τι θα μπορούσε να κάνει. Θα προσπαθούσε να συμπεριλάβει το Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ από κοινού με τουλάχιστον δώδεκα άλλες χώρες. Θυμίζουμε ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που υπογράφηκαν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο του 2020, εξομάλυναν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και αργότερα του Μαρόκου. «Υπό την ηγεσία μου η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα ήταν εφικτή», δηλώνει προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ.Ο χρόνος θα δείξει αν η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα καταλήξει σε μια ευρεία συμφωνία με έναν πρόεδρο Τραμπ. Μέχρι στιγμής το καθεστώς της Τεχεράνης δεν έχει καμία απάντηση στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια του πληθυσμού λόγω των κυρώσεων, αλλά και των πολιτικών πιέσεων από το εξωτερικό. Το επόμενο στάδιο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ, το οποίο διαθέτει όπλα τελευταίας τεχνολογίας χάρη στους δυτικούς συμμάχους του και μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη του προέδρου Τραμπ σε περίπτωση εκλογής του, θα μπορούσε να κορυφωθεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο για το Ιράν.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

