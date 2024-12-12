Η Μόσχα σε επαφή με τους αντάρτες της Συρίας

Η Ρωσία απέκτησε άμεση επαφή με την πολιτική επιτροπή της ισλαμιστικής αντάρτικης οργάνωσης της Συρίας Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

Η Μόσχα έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πολιτική επιτροπή της ισλαμιστικής αντάρτικης οργάνωσης με τον Μπογκντάνοφ να λέει σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα θέλει να διατηρήσει τις στρατιωτικές βάσεις της στη Συρία, ώστε να συνεχίσει «να μάχεται τη διεθνή τρομοκρατία». Υποστήριξε ότι οι επαφές με την HTS, η οποία έχει τα ηνία της εξουσίας στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, «προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο».

Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία ελπίζει πως η οργάνωση θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της περί διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας διπλωματών και αλλοδαπών, καθώς και της αποτροπής κάθε απόπειρας κατάχρησης εξουσίας.

Ο Μπογκντάνοφ είπε ότι η Ρωσία ελπίζει να διατηρήσει τις δύο βάσεις της στη Συρία – τη ναυτική βάση στην Ταρτούς και την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ κοντά στη Λαττάκεια – ώστε να εξακολουθήσει να μάχεται τη διεθνή τρομοκρατία.

«Οι βάσεις παραμένουν εκεί όπου βρίσκονταν, σε συριακό έδαφος. Δεν έχουν ληφθεί άλλες αποφάσεις, μέχρι στιγμής», δήλωσε. «Ήταν εκεί κατόπιν αιτήματος των Σύρων, με στόχο την καταπολέμηση των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Θεωρώ ότι όλοι συμμερίζονται την άποψη ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και ό,τι έχει απομείνει από το ΙΚ δεν έχει τελειώσει», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Για να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, είπε ο Μπογκντάνοφ, απαιτούνται «συλλογικές προσπάθειες» και η ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία «έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο» σε αυτόν τον αγώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.