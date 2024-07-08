Η παρουσιάστρια ραδιοφώνου Andrea Lawful-Sanders «χώρισε τους δρόμους της» με το ραδιόφωνο WURD αφού παραδέχτηκε ότι η συνέντευξή της μετά το debate, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν περιλάμβανε ερωτήσεις που είχαν προεπιλεγεί από την εκστρατεία του Μπάιντεν, όπως ανέφερε ο σταθμός στο CNN την Κυριακή.

«Η συνέντευξη περιείχε προκαθορισμένες ερωτήσεις που δόθηκαν από τον Λευκό Οίκο, κάτι που παραβιάζει την πρακτική μας να παραμένουμε ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης υπόλογο στους ακροατές μας», ανακοίνωσε η Sara Lomax, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του σταθμού με έδρα τη Φιλαδέλφεια, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. «Ως αποτέλεσμα, η κα Lawful-Sanders και το WURD Radio συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν οι δρόμοι τους, με άμεση ισχύ».

Το WURD είναι ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός ομιλίας της Πενσυλβάνια που ανήκει σε ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής. Η Lomax είπε ότι ο σταθμός υπερηφανεύεται ότι είναι μια ανεξάρτητη, αξιόπιστη φωνή για το κύριο ακροατήριό του ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής και ότι η χρήση ερωτήσεων που δόθηκαν εκ των προτέρων «θέτει σε κίνδυνο αυτή την εμπιστοσύνη και δεν είναι μια πρακτική που το WURD Radio συμμετέχει ή υποστηρίζει ως πρακτική ή επίσημη πολιτική».

«Το WURD Radio δεν είναι φερέφωνο του Μπάιντεν ή οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Η Lawful-Sanders, ο οποίος παρουσίαζε το «The Source», μίλησε με τον Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα και του έκανε τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με το τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, τα επιτεύγματά του, τις επιδόσεις του στη συζήτηση και τι θα έλεγε στους διστακτικούς ψηφοφόρους. Σε συνέντευξή της το Σάββατο στον Βίκτορ Μπλάκγουελ του CNN, είπε ότι αυτές οι ερωτήσεις ήταν μέρος των οκτώ που της πρότειναν οι βοηθοί του Μπάιντεν πριν από τη συνέντευξη.

«Οι ερωτήσεις μου στάλθηκαν για έγκριση. Τους ενέκρινα», είπε.

