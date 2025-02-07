Η Μόσχα ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων γυναικών, τις οποίες κατηγορεί ως πράκτορες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τέσσερις γυναίκες πράκτορες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, τις οποίες κατηγορεί ότι ετοίμαζαν επιθέσεις στη Ρωσία εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Η FSB έβαλε τέλος στις δραστηριότητες τεσσάρων γυναικών πρακτόρων, που είχαν στρατολογηθεί από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική υπηρεσία, στην οποία διευκρινίζει ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη Κριμαία, στο Βορόνεζ (δυτική Ρωσία) και στο Ροστόφ επί του Ντον (νότια Ρωσία).

Οι τέσσερις «είχαν όλες εκπαιδευθεί στο ουκρανικό έδαφος να χειρίζονται πυροβόλα όπλα, νάρκες και εκρηκτικά, καθώς και drones» με στόχο «να πραγματοποιήσουν ενέργειες δολιοφθοράς και τρομοκρατίας εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματικών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και ενεργειακών εγκαταστάσεων», διαβεβαιώνει η ανακοίνωση.

Στη διάρκεια ερευνών στην κατοικία τους κατασχέθηκαν «μεγάλος αριθμός εκρηκτικών», εξαρτήματα για αυτοσχέδιους μηχανισμούς και «μέσα επικοινωνίας με τους ουκρανούς επόπτες τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις γυναίκες αυτές, οι οποίες «ομολόγησαν», μπορεί να επιβληθούν ποινές κάθειρξης έως 30 ετών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αξιωματούχοι στη Ρωσία, η οποία διεξάγει από το Φεβρουάριο 2022 επίθεση στην Ουκρανία, έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές έχουν αποδοθεί στο Κίεβο ή έχουν αναλάβει την ευθύνη γι' αυτές οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Η τελευταία μέχρι τώρα ήταν η δολοφονία του στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ το Δεκέμβριο στη Μόσχα.

Οι ρωσικές αρχές έχουν επίσης πολλαπλασιάσει από το 2022 τις συλλήψεις για «κατασκοπεία», «προδοσία», «σαμποτάζ», «εξτρεμισμό» ή «δυσφήμηση του στρατού», επιβάλλοντας συχνά πολύ βαριές ποινές κάθειρξης.

Χιλιάδες πρόσωπα έχουν έτσι φυλακιστεί από το Φεβρουάριο του 2022 λόγω της αντίθεσής τους στη σύγκρουση.

ΓΑ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.