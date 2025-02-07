Πεσκόφ: Ρωσία και ΗΠΑ δεν έχουν αρχίσει ακόμα να συζητούν για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν αρχίσει ακόμα να συζητούν για ενδεχόμενη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πεσκόφ δήλωσε πως δεν έχουν υπάρξει αρχικές επαφές για το αν χρειάζεται μια τέτοια συνάντηση ή για το πού και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση που λάβει χώρα.

Οι Τραμπ και Πούτιν έχουν δηλώσει αμφότεροι ότι είναι πρόθυμοι να συναντηθούν προσωπικά. Αν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση, η ημερήσια διάταξη αναμένεται να επικεντρωθεί στο δηλωμένο στόχο του Τραμπ να βάλει σύντομα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

