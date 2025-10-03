Με τη συμμετοχή της Μοσάντ πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη η σύλληψη από τις γερμανικές αρχές των τριών φερόμενων μελών της Χαμάς με την υποψία ότι προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού αναφέρει ότι η σύλληψη κατέστη δυνατή χάρη στον στενό συντονισμό μεταξύ της Μοσάντ και των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών της Γερμανίας.

Γερμανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι συνέλαβαν τρεις ύποπτους ξένους πράκτορες της Χαμάς, οι οποίοι πιστεύουν ότι προετοίμαζαν μια σοβαρή πράξη βίας στη Γερμανία.

Οι τρεις άνδρες θεωρούνται ύποπτοι από τους εισαγγελείς ότι συμμετείχαν στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για τη Χαμάς τουλάχιστον από το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για δολοφονίες με στόχο ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία.

Η Μοσάντ αναφέρει ότι η προσπάθεια για τον τερματισμό του πυρήνα της Χαμάς εκτείνεται σε αρκετές χώρες και αποτελεί «μέρος μιας εκτεταμένης προσπάθειας της Μοσάντ σε όλη την Ευρώπη, κατά την οποία εντοπίστηκαν κρύπτες όπλων και έγιναν περαιτέρω συλλήψεις ύποπτων για τρομοκρατικά αδικήματα».

Πηγή: skai.gr

