Ένοπλοι πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children («σώστε τα παιδιά») στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, όπου η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως αποφάσισε αναστολή των δραστηριοτήτων της.

Η βία κλιμακώνεται ξανά τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε οπαδούς του προέδρου Σάλβα Κιρ και του κυριότερου αντιπάλου του Ρικ Μάκαρ, κυρίως στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, όπου έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά τουλάχιστον 280.000 άνθρωποι, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που είδε το φως της δημοσιότητας την Τρίτη.

Η Save the Children τόνισε πως η επίθεση εναντίον κέντρου υγείας στην Ουάλγκακ στέρησε από εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες απολύτως απαραίτητες φροντίδες και υπηρεσίες.

Η οργάνωση διαβεβαίωσε πως κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, όμως αποφάσισε την αναστολή των δραστηριοτήτων της στην περιοχή και την απόσυρση των ομάδων της.

«Δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή παρά να αναστείλουμε επ’ αόριστον τις δραστηριότητές μας στην Ουάλγκακ μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις (...) Όταν γίνονται στόχοι επιθέσεων ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις, είναι οι άμαχοι, κυρίως τα παιδιά, αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες», τόνισε ο Κρις Νιαμάντι, ο διευθυντής της Save the Children στο Νότιο Σουδάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσής του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «οι ανθρωπιστικοί πόροι (πρέπει) να προστατεύονται».

Πριν από την επίθεση αυτή, νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στη Λάνκιν, επίσης στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, βομβαρδίστηκε από αέρος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε η γαλλική ΜΚΟ.

«Η βασική αποθήκη του νοσοκομείου καταστράφηκε κατά την επίθεση και χάσαμε προμήθειες που είναι απαραίτητες για να προσφέρεται ιατρική περίθαλψη», τόνισε η οργάνωση προσθέτοντας ότι μέλος του προσωπικού της «τραυματίστηκε ελαφρά».

Την ίδια ημέρα, άλλο κέντρο υγείας της MSF στην Πιέρι, πάντα στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, λεηλατήθηκε από άγνωστους, κατά την ανακοίνωση.

Την Τετάρτη, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του σε μέρος του βόρειου τμήματος του Νότιου Σουδάν αφού νηοπομπή του κινούμενη σε ποταμό, η οποία μετέφερε 1.500 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, λεηλατήθηκε στη γειτονική πολιτεία του Άνω Νείλου.

Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος του κόσμου, παραμένει βυθισμένο σε εμφύλια σύρραξη, στη φτώχεια και στη γενικευμένη διαφθορά αφότου ιδρύθηκε το 2011, αποκτώντας την ανεξαρτησία του από το Σουδάν.

