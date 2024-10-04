Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Σαναά και του αεροδρομίου της Χοντέιντα, σύμφωνα με το το Al Masirah TV, το κύριο τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων των Χούθι της Υεμένης. Αρχικά κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι στο χτύπημα συμμετείχε και η βρετανική αεροπορία, ωστόσο μετά από λίγες ώρες δόθηκε διευκρινιστική δήλωση ότι δεν είχε συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιδρομές στόχευσαν επίσης τα νότια της πόλης Dhamar.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι το χτύπημα την Παρασκευή έπληξε οπλικά συστήματα, βάσεις και άλλο εξοπλισμό που ανήκει στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες .

Από την πλευρά τους οι Χούθι ανέφεραν ότι επτά χτυπήματα έπληξαν το αεροδρόμιο της Χοντέιντα, μια σημαντική πόλη-λιμάνι, και την περιοχή Katheib, η οποία έχει μια στρατιωτική βάση που ελέγχεται από τους ίδιους. Τέσσερα ακόμη χτυπήματα έπληξαν την περιοχή Σεγιάνα στη Σαναά, την πρωτεύουσα, και δύο χτυπήματα έπληξαν την επαρχία Νταμάρ.

Οι Χούθι που είναι ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά πλοίων που διέρχονται κοντά στην Υεμένη από τον περασμένο Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Οι επιθέσεις των Χούθι προκάλεσαν αντίποινα των ΗΠΑ και της Βρετανίας και διατάραξαν το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς οι πλοιοκτήτες απομακρύνουν τα πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ για να ακολουθήσουν τη μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής.

