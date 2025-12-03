Η «μαραθώνια συνεδρίαση» του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ που έβαλε τον Τραμπ ...για ύπνο (Εικόνες)

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν ο τελευταίος που πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου στις ΗΠΑ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περιτριγυρισμένο από τα στελέχη της κυβέρνησης στο τραπέζι επαινώντας τον πρόεδρό τους την Τρίτη — μια διαδικασία που διήρκεσε δύο ώρες και 17 λεπτά, σύμφωνα με υπολογισμό του CNN, κατά την οποία ο ρεπουμπλικανός φάνηκε να χάνει την προσοχή του πολλές φορές.

Ο Ρούμπιο προανήγγειλε τη «μετασχηματιστική» εξωτερική πολιτική του Τραμπ καθώς ο πρόεδρος, καθισμένος δίπλα του, σωριάστηκε στην καρέκλα του με τα μάτια κλειστά. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε απότομα, «ισιώθηκε» και κοίταξε τον υπουργό Εξωτερικών.

Λίγο αργότερα, τα μάτια του προέδρου φάνηκαν να κλείνουν ξανά καθώς ο Ρούμπιο έκανε ένα αστείο για την περίοδο των πλέι οφ του κολεγιακού ποδοσφαίρου. Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου γύρω από το τραπέζι γέλασαν δυνατά. Ο πρόεδρος, ασυγκίνητος, μόλις που κίνησε τα χείλη του, τα μάτια του τρεμόπαιξαν για λίγο.

Ο Τραμπ έκλεισε (ή φάνηκε να κλείνει) τα μάτια του πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς συνάντησης, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των έντονων δηλώσεων του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και καθώς η Υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ παρουσίαζε λεπτομερώς τις προσπάθειες ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Επίσης, φαινόταν να κοιτάζει ένα χαρτί στο τραπέζι μπροστά του κατά καιρούς, δίνοντας την εντύπωση ότι τα μάτια του ήταν κλειστά.

«Άκουγε προσεκτικά και διηύθυνε τη μαραθώνια συνεδρίαση»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος «άκουγε προσεκτικά και διηύθυνε» τη συνάντηση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ άκουγε προσεκτικά και διεξήγαγε ολόκληρη την τρίωρη μαραθώνια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ σε δήλωσή της στο CNN.

«Σε όλες αυτές τις ιστορικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος και η απίστευτη ομάδα του υπογραμμίζουν τον εξαντλητικό κατάλογο των επιτευγμάτων που έχουν επιτύχει για χάρη του αμερικανικού λαού για να κάνουν την Αμερική ξανά σπουδαία», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά το δημοσίευμα των New York Times που ανέλυε το πρόγραμμα και τις δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ, το οποίο δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με την ηλικία και την αντοχή του. Ο πρόεδρος απάντησε σε αυτό το άρθρο αναφέροντας την «τέλεια κλινική εξέτασή του» επιτιθέμενος στην εμφάνιση της δημοσιογράφου.

Η Συνεδρίαση

Κατά τη συνεδρίαση, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επέκριναν τον χειρισμό του στην οικονομία και την ακρίβεια, συνέχισε να θρηνεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 και επιτέθηκε επίσης στις προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ικανοποιημένος από τη μειωμένη διέλευση των συνόρων των ΗΠΑ, τις διαπραγματεύσεις για τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τη μετονομασία του «Υπουργείου Πολέμου», ενώ ανανέωσε τις εκκλήσεις του για την απονομή τού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Σχετικά με τις επιθέσεις των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αρχίσει να πλήττει στόχους εντός της Βενεζουέλας, σε μια κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησής του εναντίον φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών. Επανέλαβε επίσης ότι ούτε αυτός ούτε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνώριζαν για μια δεύτερη επίθεση σε ένα ύποπτο για ναρκωτικά σκάφος στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, καθώς, όπως είπε, ένας ναύαρχος έδωσε την εντολή. Ο Χέγκσεθ είπε ότι οι επιθέσεις σε φερόμενα «ναρκόπλοια» στην Καραϊβική «μόλις ξεκίνησαν», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επίθεση παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε τη συνάντηση κλιμακώνοντας την εμπρηστική ρητορική του εναντίον των Σομαλών στη Μινεσότα, αποκαλώντας τους «σκουπίδια» που θα έπρεπε «να επιστρέψουν εκεί από όπου ήρθαν».

Πηγή: skai.gr

