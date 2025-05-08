Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε σήμερα υπέρ της απόσυρσης από τη Συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού εν μέσω ανησυχιών για τη στρατιωτική απειλή που θέτει η γειτονική Ρωσία.

Και οι πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία -η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Πολωνία και η Φινλανδία- έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από τη διεθνή συνθήκη λόγω της στρατιωτικής απειλής από τον πολύ μεγαλύτερο γείτονά τους.

«Είναι επίσημο: η Λιθουανία αποσύρεται από τη Συνθήκη της Οτάβα, μια απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο Χ μετά την ψηφοφορία, προσθέτοντας ότι η «απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ σε έξι μήνες».

Η ψηφοφορία στη Λιθουανία έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης διαδικασίας στη Λετονία, όπου το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Απρίλιο την απόσυρση της χώρας.

Μετά την απόσυρση από την συνθήκη, οι χώρες θα είναι σε θέση να δημιουργούν αποθέματα ναρκών και να τοποθετούν νάρκες έξι μήνες αφότου έχουν ενημερώσει άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη για την απόφασή τους.

Καμία από τις πέντε χώρες δεν το έχει κάνει έως τώρα αυτό.

Σημειώνεται πως η Ρωσία δεν είναι μέλος της Συνθήκης της Οτάβα και έχει χρησιμοποιήσει νάρκες στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.