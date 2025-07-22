Καταγγελίες για «πρόωρη» μεταμόσχευση οργάνων από ασθενείς που εμφανίζουν σημάδια ζωής στις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) των ΗΠΑ έκανε μια μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που αφορά στη μεταμόσχευση οργάνων και απείλησε να κλείσει έναν σημαντικό φορέα προμηθειών, μετά από έρευνα στην οποία διαπιστώθηκαν «πρόωρες» προσπάθειες για την ανάκτηση οργάνων ενώ οι ασθενείς έδειχναν σημάδια ζωής.

Η έρευνα που διεξήγαγε η Διοίκηση Πόρων και Υπηρεσιών Υγείας (HRSA), τμήμα του HHS, εξέτασε 351 περιπτώσεις όπου η δωρεά οργάνων είχε εγκριθεί αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί. Διαπίστωσε ότι 73 ασθενείς είχαν εμφανίσει νευρολογικά συμπτώματα ασύμβατα με τη δωρεά οργάνων και τουλάχιστον 28 ασθενείς μπορεί να μην είχαν αποβιώσει κατά τη στιγμή που ξεκίνησε η προμήθεια οργάνων, ανέφερε το HHS σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

Η έρευνα εντόπισε επίσης στοιχεία για κακές νευρολογικές αξιολογήσεις, αμφισβητήσιμες πρακτικές συναίνεσης και εσφαλμένη ταξινόμηση των αιτιών θανάτου σε αρκετές περιπτώσεις, ανέφερε η υπηρεσία.

Η μεταρρύθμιση έρχεται μετά από δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή σχετικά με πρόωρες προσπάθειες αφαίρεσης οργάνων από ασθενείς που εμφανίζουν σημάδια ζωής.

Το HHS έδωσε εντολή στο εθνικό δίκτυο μεταμόσχευσης οργάνων (OPTN) των ΗΠΑ να αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές δεδομένα σχετικά με τις εγκεκριμένες δωρεές οργάνων, ένα πάγιο αίτημα οικογενειών, νοσοκομείων και οργανισμών προμήθειας οργάνων.

Η HRSA δήλωσε ότι ανακάλεσε την πιστοποίηση του Network for Hope (Το Δίκτυο για την Ελπίδα) - έναν ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο οργανισμό προμήθειας οργάνων που εξυπηρετεί πολιτείες όπως το Κεντάκι, το νοτιοδυτικό Οχάιο και μέρος της Δυτικής Βιρτζίνια - εάν δεν συμμορφωθεί με ορισμένες διορθωτικές ενέργειες.

«Το Δίκτυο για την Ελπίδα προσβλέπει στη συνεργασία με το HHS και το HRSA και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτικών που υποστηρίζουν τη βελτίωση του συστήματος μεταμόσχευσης οργάνων στο σύνολό του», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του δικτύου, Barry Massa, στο Reuters.

Οι υποχρεωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν ανάλυση της μη τήρησης των εσωτερικών πρωτοκόλλων και ανάπτυξη πολιτικών για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δοτών. Έχει επίσης δοθεί εντολή στους OPO (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανάκτηση οργάνων από νεκρούς δότες για μεταμόσχευση) να ακολουθούν μια επίσημη διαδικασία που θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού να διακόψει μια διαδικασία δωρεάς σε περίπτωση ανησυχιών για την ασφάλεια των δοτών.

