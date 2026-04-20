Η κυβέρνηση της Κούβας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε πρόσφατα με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο νησί, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν υψηλές λόγω του αμερικανικού ενεργειακού αποκλεισμού της χώρας της Καραϊβικής.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είχαν δηλώσει την Παρασκευή ότι Αμερικανοί διπλωμάτες ταξίδεψαν στο νησί νωρίτερα τον Απρίλιο για πρώτη φορά από το 2016, στο πλαίσιο μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας. Ούτε οι αμερικανικές ούτε οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ακριβώς πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ούτε ποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν.

Ο Αλεχάντρο Γκαρσία ντελ Τόρο, αναπληρωτής γενικός διευθυντής αρμόδιος για τις αμερικανικές υποθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε βοηθούς υπουργούς Εξωτερικών και ότι η κουβανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε εκπροσώπους σε επίπεδο αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών.

Η ανταλλαγή απόψεων διεξήχθη «με σεβασμό και επαγγελματισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν εξέδωσε καμία απειλή ή τελεσίγραφο, όπως έχει αναφερθεί σε ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η άρση του ενεργειακού εμπάργκο κατά της χώρας ήταν κορυφαία προτεραιότητα για την αντιπροσωπεία μας», δήλωσε ο Γκαρσία ντελ Τόρο. «Αυτή η πράξη οικονομικού εξαναγκασμού αποτελεί μια αδικαιολόγητη τιμωρία ολόκληρου του κουβανικού πληθυσμού».

Πρόσθεσε δε: «Είναι επίσης μια μορφή παγκόσμιου εκβιασμού κατά κυρίαρχων κρατών, τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να εξάγουν καύσιμα στην Κούβα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το ελεύθερο εμπόριο».

Μεταξύ των προϋποθέσεων για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Κούβας, η Ουάσινγκτον πιέζει την κουβανική κυβέρνηση να τερματίσει την πολιτική καταστολή, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να φιλελευθεροποιήσει την παραπαίουσα οικονομία της.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε με επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει ή προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με παρέμβαση στη χώρα και ο Κουβανός Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη να πολεμήσει εάν συμβεί κάτι τέτοιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.