Το τεράστιο αερόστατο θερμού αέρα, με τον πιλότο και τους επιβάτες στο καλάθι, προσγειώθηκε άψογα το Σάββατο σε μια στενή λωρίδα γρασιδιού σε ένα σπίτι στην Τεμεκούλα. Ο ιδιοκτήτης, Χάντερ Πέριν, δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα πως είχε απρόσκλητους επισκέπτες μέχρι που τον ειδοποίησε ένας γείτονας.

«Άνοιξα τη συρόμενη γυάλινη πόρτα και είδα ένα καλάθι γεμάτο με 13 άτομα στην αυλή μου!» είπε ο Πέριν στο τηλεοπτικό δίκτυο KABC-TV. «Ο πιλότος ήταν εξαιρετικός... Το αερόστατο δεν προσέκρουσε πουθενά. Κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η Μπριάνα Άβαλος δήλωσε ότι ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες πως χρειαζόταν να κάνει αναγκαστική προσγείωση λόγω χαμηλών καυσίμων και ασθενών ανέμων. Εκείνη και ο σύζυγός της επέβαιναν στο αερόστατο για να γιορτάσουν τη 10η επέτειο του γάμου τους.

«Στην αρχή σκέφτηκα: "Θεέ μου! Είμαστε σε μια αυλή! Είναι τρελό!"», είπε η Άβαλος.

Το σκούρο μπλε αερόστατο, διακοσμημένο με χρυσά αστέρια και μια ημισέληνο, αποτελούσε ένα εντυπωσιακό θέαμα καθώς ξεκουραζόταν στο γκαζόν, ορθώνοντας το ανάστημά του πάνω από το σπίτι του Πέριν. Ο πιλότος αποβίβασε τους επιβάτες, ξαναπέταξε και προσγείωσε το αερόστατο σε έναν κοντινό δρόμο, όπου και αποσυναρμολογήθηκε.

«Ήταν ένας εκπληκτικός πιλότος», κατέληξε η Άβαλος.



Πηγή: skai.gr

