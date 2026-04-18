Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία δεσμεύτηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ισπανίας και του Μεξικού δήλωσαν το Σάββατο, 18 Απριλίου, ότι θα ενισχύσουν τον συντονισμό τους για την αποστολή βοήθειας στην Κούβα, με στόχο την ανακούφιση αυτού που χαρακτήρισαν ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία – όπως ανέφεραν – προκαλείται από το αμερικανικό εμπάργκο στο νησί της Καραϊβικής.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι τρεις χώρες κάλεσαν σε ειλικρινή διάλογο σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι ο κουβανικός λαός πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το δικό του μέλλον.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από συνάντηση που φιλοξένησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και την ηγέτιδα του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο διεθνούς συνόδου που είχε στόχο την κινητοποίηση ενάντια στην άκρα δεξιά.



Πηγή: skai.gr

