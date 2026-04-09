Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα Μάρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάστηκαν και δεν θα το κάνει στο μέλλον, όπως τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά», έγραψε πριν από λίγο σε ανάρτησή του στο Truth Social.
«Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακώς διοικούμενο κομμάτι πάγου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε στο CNN ότι είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, ωστόσο έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ αρνήθηκε να απαντήσει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα αποχωρήσει από τη Συμμαχία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.