Ρεζά Παχλαβί: Ποια «αλλαγή καθεστώτος; - Οι ίδιοι άνθρωποι διοικούν το Ιράν»

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν αντέκρουσε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι έχει γίνει η λεγόμενη «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Ποια αλλαγή καθεστώτος; Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, ίσως αποδυναμωμένοι», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, ζήτησε επίσης «να τερματιστεί το καθεστώς σαν να είναι ένα τραυματισμένο ζώο που πρέπει να εξοντωθεί».

Μιλώντας σε πολιτικές εκδηλώσεις στις ΗΠΑ, είχε προηγουμένως υποσχεθεί να «κάνει το Ιράν ξανά σπουδαίο».

Ο πατέρας του Παχλεβί, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, εκδιώχθηκε κατά την επανάσταση του Ιράν το 1979. Η τρίτη σύζυγός του, Φάρα Παχλεβί, έφερε στον κόσμο στις 31 Οκτωβρίου 1960 τον Ρεζά, ο οποίος στο μέλλον θα γινόταν ο επόμενος διάδοχος του θρόνου της Περσίας, ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο Σάχης έχασε την υποστήριξη του σιιτικού κλήρου λόγω των εκσυγχρονιστικών πολιτικών και της προσέγγισής του προς το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, η αυταρχική διακυβέρνηση, η δράση της μυστικής αστυνομίας, η διαφθορά, η επιρροή της Δύσης στην πολιτική της χώρας, αλλά και η σοβαρή ασθένεια του Σάχη, προκάλεσαν κοινωνική αναταραχή που εκδηλώθηκε με την Ιρανική Επανάσταση.

Στις 12 Φεβρουαρίου του 1979, μετά από πολλούς μήνες αγωνίας, η μοναρχία του Ιράν κατέρρευσε και η χώρα μετατράπηκε σε Ισλαμική Δημοκρατία με ηγέτη τον Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Στις 27 Ιουλίου 1980, ο Σάχης άφησε την τελευταία του πνοή στο Κάιρο. Μετά τον θάνατό του, ο γιος του Ρεζά, μόλις 20 ετών τότε, ανέλαβε την ηγεσία της οικογένειας και τον αγώνα για την ανακτούμενη θέση του θρόνου στο Ιράν. Μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστο το πού βρίσκεται η μεγάλη περιουσία που κατέχει η οικογένεια σε καταθέσεις και μετρητά.

Ο Ρεζά σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αμερική και ίδρυσε το Εθνικό Συμβούλιο του Ιράν, μια σκιώδη κυβέρνηση στην εξορία, στην οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του προέδρου. Ζει μόνιμα στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, αφοσιωμένος στα θέματα της πατρίδας του, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια από τότε που έχει δει το Ιράν.

Ο Ρεζά Παχλεβί συνεχίζει να διεκδικεί τον θρόνο της Περσίας και δραστηριοποιείται ενεργά στην πολιτική σκηνή, εργαζόμενος για την επίτευξη δημοκρατικών αλλαγών στη χώρα του.

Πηγή: skai.gr

