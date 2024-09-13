Η Κολομβία ζητεί από τη Ρωσία «πληροφορίες» για τρεις προφυλακισμένους υπηκόους της

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ζήτησε χθες Πέμπτη από τη Ρωσία «πληροφορίες» για τρεις υπηκόους της χώρας της Λατινικής Αμερικής που κρατούνται στη Μόσχα και κατηγορούνται πως έδρασαν ως μισθοφόροι στον πόλεμο στην Ουκρανία στις τάξεις των δυνάμεων του Κιέβου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η κολομβιανή διπλωματία ζήτησε από το ρωσικό ΥΠΕΞ «πληροφορίες για τη νομική κατάστασή τους, την τοποθεσία όπου βρίσκονται το τρέχον διάστημα οι κολομβιανοί πολίτες και την κατάσταση της υγείας τους», σύμφωνα με το κείμενο.

Μοσχοβίτικο δικαστήριο ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου μήνα πως διέταξε να προφυλακιστούν δυο κολομβιανοί υπήκοοι, που κατηγορούνται πως είναι μισθοφόροι και πολέμησαν εναντίον των ρωσικών ενόπλων ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια.

Το κολομβιανό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ωστόσο πως πρόκειται για τρία πρόσωπα, τον Αλεξάντερ Άντε, τον Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα και τον Μιγκέλ Άνχελ Κάρδενας.

Η Μόσχα, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στο έδαφος της γειτονικής Ουκρανίας, χαρακτηρίζει ανεξαιρέτως τους ξένους εθελοντές που πολεμούν στις τάξεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων «μισθοφόρους».

Με βάση τον ρωσικό ποινικό κώδικα, η «μισθοφορική δράση» επισύρει βαριές ποινές, μολονότι η Ρωσία διαθέτει διάφορες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, γνωστότερη από τις οποίες είναι ο Όμιλος Βάγκνερ.

Τον Ιούλιο, η κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo ανέφερε ότι ο Αλεξάντερ Άντε και ο Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα συνελήφθησαν στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, από την αστυνομία της χώρας αυτής, συμμάχου της Ρωσίας. Έκτοτε δεν ήταν σαφές τι απέγιναν.

Σύμφωνα με οικογενειακό φίλο του κ. Άντε τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα, φόραγαν στολές του ουκρανικού στρατού όταν συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

